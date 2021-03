Fans von Billie Eilish rasten aus: Denn die Sängerin hat eine neue Haarfarbe. Billie ist jetzt blond!

Auf Instagram präsentiert sie ihren neuen Look und knackt damit einen Rekord.

Billie Eilish mit neuer Haarfarbe: Sie ist jetzt blond

Eigentlich ist Billie Eilish für ihre außergewöhnliche Haarfarbe bekannt. Denn die Sängerin hatte bislang schwarze Haare mit einem grünen Ansatz, der mittlerweile sogar zum Markenzeichen geworden ist. Doch dieser Look gehört nun offenbar der Vergangenheit an. Billie ist jetzt nämlich blond! Auf Instagram präsentiert die 19-Jährige ihren neuen Style – und ihre Fans sind begeistert. Und zwar so sehr, dass die Sängerin mit ihrem aktuellsten Posting sogar einen Rekord knackt.

Billie knackt Instagram-Rekord

Eigentlich wollte die 19-Jährigen ihren Fans auf Instagram nur ihren neuen Look präsentieren. Damit, dass sie mit dem Schnappschuss einen Rekord aufstellt, hat die Sängerin aber vermutlich nicht gerechnet. Denn innerhalb von nur sechs Minuten hatte das Foto bereits 1 Million Likes. Damit ist es das am schnellsten so oft gelikte Posting auf der Plattform. Mittlerweile sind es sogar über 17 Millionen – damit rückt der Schnappschuss auf Platz 6 der meistgelikten Fotos auf Instagram. Die Fans von Billie dürften also ziemlich begeistert von ihrem neuen Look sein.

Auf Social Media ist die neue Haarfarbe der “Bad Guy”-Interpretin heute übrigens DAS Top-Thema. Auf Twitter, Instagram & Co teilen Fans das Foto der 19-Jährigen und feiern ihren neuen Look. Und zwar so sehr, dass der Hashtag #BillieEilishhair mittlerweile ordentlich trended!