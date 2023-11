Der Monat neigt sich dem Ende zu. Während es für viele voller schöner Erlebnisse war, waren andere mit großen Herausforderungen konfrontiert. Doch die letzte November-Woche zeigt sich noch mal von ihrer besten Seite!

Besonders drei Sternzeichen profitieren davon.

Fisch

Der Fisch darf sich auf eine besonders romantische letzte November-Woche freuen. Denn auf ihn wartet ein ganz besonderer Moment mit der Person, der er sein Herz geschenkt hat. Die nächste Date Night steht nämlich an und verspricht, unvergesslich zu werden. Das Sternzeichen spürt eine tiefe Verbindung zu seinem Partner bzw. zu seiner Partnerin und fühlt sich nun endlich bereit für den nächsten großen Schritt. Wie gut, dass auch die bessere Hälfte des Fisches so denkt. Jetzt kann euch nichts mehr stoppen!

Stier

Die letzten Wochen waren für den Stier eine große Herausforderung. Beruflich sowie im privaten Umfeld musste er mit einigen Verlusten klarkommen, die er erst noch verarbeiten muss. Doch viel Zeit, um nachzudenken und sich seiner Situation bewusst zu werden, hatte der Stier bisher nicht. Dafür folgt jetzt eine Woche, in der er sich nur auf sich selbst konzentrieren kann, um herauszufinden, in welche Richtung sein Weg weitergehen soll. Die Sterne stehen in seinem Vorteil! Denn sie leiten ihn genau dort hin, wo er schon immer hin wollte.

Waage

Der Erfolg war bisher nicht gerade auf der Seite der Waage. Davon hat sie sich allerdings nicht unterkriegen lassen. Ganz im Gegenteil: Die Rückschläge haben dazu geführt, dass das Sternzeichen den Wunsch verspürte, immer weiter und immer stärker zu werden. Der Kampfgeist und das Durchhaltevermögen machen sich nun endlich bezahlt! Denn vor allem die letzte November-Woche bietet dem Sternzeichen eine unheimlich wichtige Gelegenheit. Wenn die Waage diese richtig nutzt, hat sie Chance, damit ihr Leben zu verändern.