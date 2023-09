Die Zeit nach dem Sommer ist für viele ein Neubeginn. Vor allem folgende drei Sternzeichen haben in den letzten Monaten viel Kraft und Motivation gesammelt. Diese neue Energie können sie im Herbst perfekt dazu nutzen, um richtig produktiv zu sein.

Um wen es sich dabei handelt, lest ihr hier.

Krebs

Der Krebs setzt in diesem Herbst klare Ziele für sich selbst und plant sorgfältig, wie er diese erreichen könnte. Das Sternzeichen fühlt sich jetzt sowas von ready, Aufgaben zu erledigen, die es in den wärmeren Monaten vielleicht aufgeschoben hat. Prioritäten formen sich vor seinem inneren Auge und der Krebs weiß ganz genau, was er jetzt tun muss. Dabei lässt er sich von seinem Vorhaben auch durch nichts und niemanden ablenken. Ganz egal, wie verlockend die andere Option auch ist. Hat sich das Tierkreiszeichen mal etwas in den Kopf gesetzt, dann wird es auch geschehen.

Waage

Im Herbst blühen Waagen auf, da sie die Änderungen in ihrer Umgebung als Chance nutzen, um ihr eigenes Gleichgewicht wiederherzustellen. Dabei tun sich auch zahlreiche berufliche Gelegenheiten auf. Denn das Sternzeichen brennt förmlich dafür, den Teamspirit hochzuschrauben und dafür zu sorgen, dass sie auch die anderen zahlreichen Dinge von ihren To-Do-Listen abhaken können. Die sozialen Interaktionen, die dabei entstehen, verleihen dem Tierkreiszeichen Energie und Antrieb, wovon es den Rest des Jahres zehrt.

Skorpion

Im Herbst erwacht die Entdeckungslust der Skorpione. Sie sind besonders daran interessiert, neue Herausforderungen anzunehmen und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Ob sie sich nun eine neue Freizeitbeschäftigung suchen, Zeit in eine Fortbildung investieren oder sich in ein tiefgründiges Projekt vertiefen – alles ist möglich. Dabei setzt sich das Sternzeichen auch intensiv mit seinen Zielen auseinander und scheut sich nicht vor dem, was kommen mag. Diese Entschlossenheit und der Ehrgeiz werden den Skorpion noch sehr weit bringen.