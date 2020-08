Der August bringt für viele Sternzeichen neue Freuden, aber auch neue Herausforderungen. Einige von ihnen sollten es im Hochsommer lieber ruhiger angehen, um an ihr Ziel zu kommen.

Denn diese Sternzeichen sollten es diesen Monat definitiv nicht übertreiben:

Widder

Der Widder verspürt im August unter dem Einfluss des Mars einen riesigen Antrieb. Besonders in der Liebe schafft das Sternzeichen eine Eroberung nach der anderen. Doch die aufgeheizte Atmosphäre kann auch zu Konflikten führen. Der Widder sollte am besten ein gesundes und entspannendes Ventil für sich finden, wie beispielsweise Sport oder Mediation. Wenn er diesen Monat weise und ruhig angeht, kann er im September dafür die Lorbeeren einsammeln.

Skorpion

Für den Skorpion hat sich in den letzten Wochen viel geändert. Und das berufliche und private Glück hört auch im August nicht auf, vorausgesetzt das Sternzeichen übertreibt es nicht. Das Sternzeichen verspürt in den nächsten Wochen einen unglaublichen Drang nach Veränderung. Deswegen überdenkt es auch alles. Aber am besten sollte sich der Skorpion erstmal entspannen und daran denken, dass alles zu seiner Zeit passiert.

Löwe

Auch für den Löwen kann der August zu einem großartigen Monat werden, vorausgesetzt er übertreibt es nicht mit seiner neu gewonnenen Energie. Bis zum 22. August bekommt das Sternzeichen von der Sonne eine königliche Aura. Lebendigkeit und Tatendrang verspürt das Sternzeichen diesen Monat. Doch auch der Löwe sollte aufpassen, mit seinen Vorhaben nicht zu übertreiben. Lieber etwas mehr den Sommer genießen, als ständig nur an die Zukunft zu denken.