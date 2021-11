Je kälter es draußen wird, desto mehr sehnen wir uns nach einer zweiten Hälfte, die uns wärmt. Für einige Sternzeichen steht der November auf Kuschelkurs, denn das Liebesleben kommt hier richtig auf Hochtouren.

Für wen es im November in Sachen Liebe richtig gut läuft, lest ihr hier.

Stier

Stiere spüren immer noch die Auswirkungen des Skorpion-Neumondes vom 4. November. Daher kann es auch leicht passieren, dass dieses Sternzeichen ein völlig neues Kapitel seines Lebens aufschlägt. Nämlich das, der großen Liebe! Vergebene Stiere können es gar nicht erwarten, ihre Beziehung auf das nächste Level zu bringen. Zusammenziehen? Verlobung? Kinder? Alles ist möglich! Und auch für Single-Stiere hält der November einiges bereit – das Liebesleben kann sich grundlegend ändern. Denn aus lockerem Dating wird jetzt romantischer Ernst.

Krebs

Heiß, heißer, November! Der Monat hat es für den Krebs in sich. Singles freuen sich über leidenschaftliche Begegnungen, die meistens im Bett enden. Umso besser! So kann man sich in der kalten Jahreszeit gegenseitig einheizen. Und auch vergebene Krebse bringen ihr Liebesleben so richtig auf Hochtouren, denn die Energie, die dieses Sternzeichen gerade verspürt, ist einfach unwiderstehlich. Das macht sich auch beim Partner oder der Partnerin bemerkbar, denn Experimente in Sachen Sex haben sich noch nie so gut angefühlt…

Jungfrau

Diesem Sternzeichen liegt schon sehr lange etwas auf dem Herzen. Doch der Mut, es direkt anzusprechen, hat bisher immer gefehlt. Der November schickt der Jungfrau jetzt aber Kraft und Energie, endlich zu sagen, was sie wirklich fühlt. Gerade in einer Partnerschaft ist es wichtig, Probleme direkt anzusprechen – es kommt nur auf das „wie“ an! Sobald das passiert ist, hat sich der Knoten auch schon gelöst, man kann sich wieder fallen lassen und die romantische Vorweihnachtszeit gemeinsam genießen. Auch Single-Jungfrauen spüren jetzt endlich den Antrieb, um den nächsten Schritt zu gehen. Und darauf haben alle nur gewartet.