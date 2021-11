Bereit für etwas Veränderung? Für einige Sternzeichen könnten sich bis Ende des Jahres noch eine Dinge ändern. Aber keine Angst: Das kann auch etwas sehr Gutes bedeuten!

Das beweisen auch folgende Tierkreiszeichen.

Widder

Dieses Sternzeichen ist für seine Zielstrebigkeit bekannt. Doch oft steht es sich selbst im Weg, denn es ist auch sehr hartnäckig. In den kommenden Wochen könnte sich jedoch einiges fügen – und der Widder kommt endlich auf seine lang ersehnten Kosten. Auch wenn das ein wenig Veränderung bedeuten kann – mit der dieses Tierkreiszeichen bekanntlich nur sehr schwer zurechtkommt – sollte es sich einfach mal darauf einlassen. Und hat der Widder erstmal einen Lauf, startet auch das neue Jahr genauso, wie er sich das vorgestellt hat.

Zwilling

Der Zwilling fühlt sich bereits seit einiger Zeit hin- und hergerissen und weiß einfach nicht, wie der nächste Schritt aussieht. Bleibt alles so, wie es ist, dann weiß das Sternzeichen ganz genau, dass es auf Dauer nicht mehr glücklich sein wird. Ändert es etwas an seiner aktuellen Situation, erfordert das sehr viel Kraft und Mühen. Doch glücklicherweise bekommen Zwillinge noch in diesem Jahr einen kleinen Schubser vom Universum und die ewige Frage „soll ich oder soll ich nicht“, wird ihnen einfach abgenommen.

Skorpion

Der Skorpion reagiert oft impulsiv und übertrieben. Dabei möchte er eigentlich nur eines: Harmonie! Doch in letzter Zeit fühlt es sich so an, als hätte er seine innere Balance verloren, weshalb er unruhig ist und sich nur sehr selten entspannen kann. Bis zum Jahresende bekommt das Sternzeichen eine einmalige Gelegenheit, genau das zu ändern. Dann stellt sich nur die Frage, ob die Skorpione auch bereit sind, sich darauf einzulassen? Denn Veränderung bedeutet auch immer etwas Arbeit. Doch am Ende lohnt es sich garantiert.