Kim Kardashian und Kanye West, oder „Ye„, wie sich der Rapper seit kurzem nennt, sind bereits seit einiger Zeit getrennt. In einem Interview verrät der Musiker jetzt aber, dass er wieder mit seiner Noch-Ehefrau zusammen sein möchte.

Im Februar reichte Kim die Scheidung ein.

„Ye“ will Kim Kardashian zurück

Dieses Jahr war kein leichtes für den Kardashian-West-Clan. Denn nachdem es bereits seit einiger Zeit zwischen Kim und „Ye“ gekriselt haben soll, reichte die TV-Ikone vergangenen Februar die Scheidung von dem Rapper ein. Doch scheinbar ist der Musiker noch nicht ganz über Kim hinweg, denn in einem Interview im Podcast „Drink Champs“ machte „Ye“ ein paar eindeutige Ansagen.

„Wir sind nicht geschieden“, stellte West während des Gesprächs mehrmals klar. „Meine Kinder wollen, dass ihre Eltern zusammenbleiben. Ich möchte, dass wir zusammen sind.“ Zudem nannte er Kim Kardashian immer wieder „seine Frau“ und machte die Presse dafür verantwortlich, dass er und die Mutter seiner Kinder sich „entfremden“. Die Hoffnung auf ein Beziehungs-Comeback hat „Ye“ wohl noch nicht aufgegeben.

Datinggerüchte und Trennungen

Doch seit dem Bekanntwerden der Scheidung von Kim und „Ye“ ist einiges passiert. Der Rapper soll das Model Irina Shayk gedatet haben. Es gab immer wieder Paparazzifotos der beiden vor einem Privatjet. Nach ein paar Monaten war jedoch schon alles wieder vorbei. „Bei Kanye und Irina war alles aus, bevor es richtig begonnen hat„, zitierte Us Weekly eine anonyme Quelle.

Und auch Kim Kardashian könnte bereits frisch verliebt sein. Seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass die Unternehmerin den Comedian Pete Davidson daten soll. Erst küssten sie sich in einem TV-Sketch für die Show „Saturday Night Life“ und dann wurden die beiden auch noch händchenhaltend in einem Park gesichtet. Ob an den Liebesgerüchten etwas dran ist, wird sich wohl mit der Zeit zeigen.