Manchmal wird uns einfach alles zu viel und wir haben das Gefühl, es geht nicht mehr. Stress im Beruf, auf der Uni oder Probleme in der Familie bringen uns an unsere Grenzen. Besonders für diese Sternzeichen war es in letzter Zeit einfach zu viel. Sie sind überlastet und brauchen deshalb unbedingt eine Auszeit.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich jetzt etwas Me-Time gönnen.

Wassermann

Der Wassermann befinden sich gerade in einer sehr stressigen Phase. Erst kürzlich haben sich ihm neue berufliche Möglichkeiten eröffnet. Doch die neue Verantwortung lastet enorm auf seinen Schultern. Momentan ist es schwer für ihn einen kühlen Kopf zu bewahren. Umso wichtiger ist es jetzt also einen Gang zurückzuschalten und die Batterien wieder aufzuladen. Mit ein paar Tagen etwas Me-Time in einem Spa sollte es dem Sternzeichen wieder besser gehen.

Widder

Der Widder ist ziemlich zielstrebig. Sei es im Beruf oder im privaten Bereich – er muss einfach alles perfekt unter einen Hut kriegen. Aber dies hat besonders in letzter Zeit dazu geführt, dass er sich schnell zu viel aufgeladen hat und nie Nein sagen konnte. Seit Wochen schon platzt sein Kalender schon aus allen Nähten. Er ist hier und da eingesprungen, hat Aufgaben übernommen, für die er eigentlich keine Zeit hatte. Dem Widder würde es deshalb nicht schaden, sich für ein paar Tage Urlaub zu nehmen und sich ganz allein eine Auszeit zu gönnen.

Stier

Der Stier war in letzter Zeit viel für seine Freunde da. Er hat sich ihre Probleme angehört und stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dabei hat er sich aber selbst vollkommen zurückgenommen und seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Das rächt sich jetzt, denn momentan überschwemmt ihn genau das, was er vernachlässigt hat. Doch nun fehlt dem Sternzeichen jegliche Energie, um sich dem zu widmen. Der Stier ist buchstäblich ausgelaugt. Jetzt ist es für ihn an der Zeit, sich ein paar Tage ganz viel Schlaf zu gönnen und sich auf dem Sofa mit der Lieblingsserie auszuruhen.