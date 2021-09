Lena Dunham ist dafür bekannt, alles auf ihre ganze eigene Weise anzugehen. Und genauso kam es auch zu ihrer Spontan-Hochzeit mit Freund Luis Felber. In nur einem Monat stellten sie eine Hochzeit auf die Beine – mit gleich neun Brautjungfern, darunter auch Taylor Swift!

Schon seit einigen Tagen munkelten Fans über eine vermeintliche Hochzeit der beiden – jetzt bestätigte die 35-Jährige die Hochzeit offiziell via Instagram. Das Paar hat spontan in London geheiratet.

Lena Dunham hat spontan geheiratet

Schon seit einigen Tagen kursieren Gerüchte rund um eine mögliche Hochzeit zwischen Lena Dunham und Musiker Luis Felber aka Attawalpa. Und gestern bestätigten die beiden ihre Hochzeit mit einem eindeutigen Foto auf Instagram – und einem gemeinsamen exklusiven Vogue-Interview. Auf dem Schnappschuss trägt Lena ein Hochzeitskleid und Luis einen Anzug aus blauem Wildleder. Wie Luis im gemeinsamen Interview gegenüber Vogue erzählt, ging alles sehr schnell. Zuerst die Blitzverlobung, nachdem Lena im Krankenhaus behandelt werden musste und einen Monat später zur Blitzhochzeit. “Lu, wie haben wir uns verlobt?”, so Dunham auf die Frage nach dem Heiratsantrag. “Nun ja, es ging dir nicht gut und ich wollte dich im Krankenhaus besuchen, und ich bin länger geblieben als geplant. Und ich dachte nur, dass ich ein komisches Gefühl bekomme, wenn ich sehe, dass es dir nicht gut geht”, erzählt er dem Magazin.

“Und am nächsten Tag, als du zurückkamst, lagen wir im Bett und ich sagte: Ich will einfach nicht, dass du das nochmal alleine durchmachen musst.” Daraufhin soll die 35-jährige Schauspielerin geantwortet haben: “Oh, ich möchte dich eines Tages heiraten.” Danach stellten die beiden die Hochzeit in Windeseile auf die Beine, weil wieso noch warten?

Eine Traumhochzeit in nur einem Monat

In nur einem Monat ist es kaum möglich eine Hochzeit alleine zu planen, also holte sich das Paar Hilfe. Für die Hochzeit buchten sie in London den Union Club in Soho. Mit Event-Koordinator:innen, Freunden und Familie planten sie dann ihre Traumhochzeit. Es war aufgrund der Spontanität und der Covid-Maßnahmen eine recht intime Feier mit nur 60 Gästen. Umso lustiger ist es, dass Lena insgesamt neun Brautjungfern hatte – darunter auch Taylor Swift. Und nicht nur das: Die 35-Jährige gab sich außerdem nicht mit nur einem Hochzeitskleid zufrieden. Der schottische Designer Christopher Kane entwarf gleich drei weiße Kleider mit einem Vintage-Twist für die Schauspielerin.

Fans freuen sich für das Paar und posten zahlreiche Glückwünsche unter das insta-official Posting! 🙂