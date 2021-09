Nein, wir befinden uns nicht in einer Reallife-Verfilmung von Barbie. Auch, wenn das auf TikTok gerade den Anschein macht. Denn unter dem Hashtag #Bratzmakeup findet man unzählige Make-up-Tutorials, in denen die markanten Bratz-Looks nachgeschminkt werden.

Der Y2k-Trend lässt grüßen!

TikTok-Trend: Bratz Make-up

Viele von euch haben in eurer Kindheit bestimmt irgendwann mal die herkömmliche Barbie gegen die Bratz-Version ausgetauscht. Große Augen, runde Gesichter, volle Lippen und Make-up on fleek. Die stylischen Puppen feiern gerade wieder ein Comeback! Jedoch nicht in unserer Spielzeugkiste, sondern in unserem Gesicht. Auf TikTok sammeln sich nämlich gerade unzählige Videos, in denen Userinnen und User das bunte Make-up der Dolls nachschminken. Der Hashtag #Bratzmakeup hat bereit mehr als 77 Millionen Aufrufe.

Bekannt ist das Beauty-Face der Puppen, aufgrund der perfekt gezogenen Augenbrauen, markanten Konturen und einer sehr definierten Nase. Volle glossy Lips, dramatisches Augen-Make-up samt Mega-Wing sowie lange, dichte Wimpern vervollständigen den Look. Wer will, setzt sich auch noch den typischen Schönheitspunkt oberhalb der Oberlippe mittels Eyeliner. Und auf keinen Fall vergessen: Die drei Extra-Wimpern am unteren Wimpernkranz!

Und das sieht dann ungefähr so aus:

Auch für dunklere Haar-Typen gibt’s das Tutorial:

Diese Version legt sogar noch eins drauf: Perücke und Cappie machen den Look nahezu ident!

Und auch die typische Frisur, die Bratz-Puppen gerne haben, stylt eine TikTok-Userin nach:

Mit dieser Palette bekommt ihr den Bratz-Look hin

Es ist kein Zufall, dass sich scheinbar die ganze TikTok-Community wie Bratz-Puppen stylt. Denn das Revival findet sich auch in der Make-up-Industrie wieder. Die Beauty-Brand Revolution London etwa hat sogar eine eigene Bratz-Kollektion herausgebracht.

Darin enthalten: Fünf Eyeshadow Paletten, die die Namen der berühmten Puppen tragen. Sowie eine, in der alle vereint sind. Außerdem gibt es noch ein eigenes Pinselset, Lip Gloss in verschiedenen Farben, mehrere Lipliner, Eyeliner und Mascara. Wo war dieses Make-up bloß, als wir noch mit den Bratz gespielt haben? 😅