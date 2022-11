Erst im September 2022 ist die beliebte Fantasy-Serie „Fate: The Winx Saga“ auf Netflix mit einer zweiten Staffel gestartet. Die letzte Folge ging mit einem nervenaufreibenden Cliffhanger zu Ende. Umso überraschender kommt nun die Nachricht, dass es keine Fortsetzung geben wird.

Ein echter Schock für alle Fans der Serie!

„Fate: The Winx Saga“ wird nach Staffel 2 abgesetzt

Okay, Fantasy-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Netflix hat sich von „Fate: The Winx Saga“ getrennt. Der Streamingdienst gab jetzt bekannt, dass es keine Verlängerung für die Serie geben wird. Für User:innen kommt die Nachricht ziemlich überraschend. Erst am 16. September startete bei Netflix die zweite Staffel. Die Fantasy-Serie wurde zum Hit und landete innerhalb kürzester Zeit in den Top-10-Charts von Netflix.

Doch das hat der Realverfilmung der beliebten Zeichentrickserie wohl nicht geholfen: Entgegen des Erfolgs wird die Geschichte rund um die fünf Feen Bloom, Aisha, Terra, Stella und Musa nun nicht mehr weitererzählt. Ziemlich bitter und unbefriedigend, denn die zweite Staffel endete mit einem nervenaufreibenden Cliffhanger, der extra viel Raum für eine Fortsetzung ließ.

Warum endet die Serie?

Aber nicht nur das offene Ende in Staffel zwei, sondern auch Aussagen des Serienschöpfers Brian Young im September, dass er mit dem Staffelfinale extra noch Platz für eine potenzielle Fortsetzung lassen will, gab den Serien-Fans zunächst noch Hoffnung. Demnach dürfte wohl auch für Young die Absetzung der Fantasy-Serie überraschend kommen.

Young hat das Projekt in den vergangenen vier Jahren betreut und mit seinem Team sehr viel Zeit, Energie und Herzblut in die Entstehung der zwei Staffeln investiert. Entsprechend enttäuscht zeigt er sich von der Entscheidung des Streamingdienstes. Auf seinem Instagram-Profil verkündete er vor wenigen Stunden die traurige Nachricht, dass es keine dritte Staffel geben wird. „Das ist besonders hart, weil ich weiß, wie viele von euch [Staffel 2] lieben. Es ist ein herzzerreißender Silberstreif am Horizont, aber trotzdem ein Silberstreif. Ich bin so stolz auf alle, die an der Serie mitgearbeitet haben, und so froh, dass wir die Geschichten erzählen konnten, die wir erzählt haben.“, so der Serienschöpfer. Der Grund für das überraschende Ende der Serie ist nicht bekannt.