Es geht ENDLICH wieder los! Der Christmas-Countdown geht an den Start und wie könnten wir uns die wohl schönste Zeit des Jahres noch schöner machen, als mit einem Adventskalender? Vor allem für Foodies gibt es in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Kalendern.

Die besten haben wir für euch zusammengefasst!

1. Just Spices

Was braucht ein Foodie unbedingt in seiner bzw. ihrer Küche? Genau: Gewürze! Der Adventskalender von Just Spices liefert genau das – und zwar 24 Mal. Enthalten sind aber nicht nur leckere Gewürzmischungen, sondern auch Soßen, Dressings und Eintöpfe. Damit wertet ihr nicht nur euer Essen auf, sondern bekommt an Tagen, an denen man mal wieder nicht weiß, was man essen soll, eine passende Inspo dazu geliefert. Den neuen Mixed Kalender gibt’s um 99,99 Euro im Online-Shop von Just Spices. Psst: Dort sind auch noch zwei weitere Varianten zu finden!

2. Blue Farm

Eine Adventskalender-Premiere feiert Blue Farm! In den 24 nachhaltigen Stoffbeuteln des Kalenders findet ihr tolle Überraschungen, der Produktklassiker, bei denen sich alles um Hafermilchpulver dreht. Geschmacksrichtungen von Golden Oat Latte bis Matcha Oat Latte sind alle mit dabei. Erhältlich ist der Kalender online über Blue Farm, für 89 Euro.

3. Gleem

Eine zuckersüße Vorweihnachtszeit verspricht der rein vegane Adventskalender von Gleem. In den kleinen Schächtelchen verstecken sich zahlreiche Rawnies und Pralinen, die allesamt mit Liebe gefertigt wurden. Als Motivation für den Tag befinden sich auch noch inspirierende und kraftvolle Sprüche neben den Schoki-Überraschungen. Bestellen könnt ihr den Kalender im Online-Shop von Gleem, für 79 Euro.

4. My Muesli

Man muss nicht mal ein Foodie sein, um mit einem ausgewogenen Frühstück in den Tag zu starten. My Muesli hat da die perfekten Adventskalender für uns parat. In diesem Jahr kann man zwischen vier Varianten wählen. Einmal mit Power-Snacks, Müsli, Porridge und Utensilien für ein Frühstück-To-Go, einmal ohne Utensilien, einmal nur mit Müsli und einmal nur mit Porridge. Mit anderen Worten: Hier ist für jeden etwas dabei! Zu bestellen im Online-Store, ab 59 Euro.

5. Tony’s Chocolonely

Auch Schoko-Fans werden in diesem Jahr glücklich! Denn die beliebte Marke Tony’s Chocolonely hat ebenfalls wieder einen Adventskalender im Programm. Neben dem Verbreiten von Weihnachtszauber verfolgt das Unternehmen auch eine wichtige Mission. Denn beim Kauf des Kalenders zahlt man einen Preis, der den Menschen, die die Kakaobohnen für diese Schokolade liefern, noch mehr als die Fairtrade-Prämie zahlt und damit dem Ziel näher kommt, ihnen ein existenzsichernden Einkommen zu garantieren. Gutes tun und Schokolade genießen? It’s a match! Hier könnt ihr den Kalender für 14,99 Euro bestellen.

6. Staud’s

Leckere Marmeladen-, Honig- und Chutney-Kreationen verspricht der Adventskalender des Wiener Traditionsunternehmens Staud’s. Wer noch länger etwas von der hübschen Verpackung haben möchte, hat die Möglichkeit, den Kalender zu einem Lampenschirm zu recyclen (Anleitungen dafür gibt’s auf stauds.com). Übrigens: Ein Teil des Erlöses kommt ausgewählten sozialen Projekten zugute. Erhältlich online, für ca. 54 Euro.

7. Seeberger

Der Adventskalender von Seeberger macht den Office-Alltag um einiges besser. Denn hinter den Türchen verstecken sich 24 leckere Snack-Überraschungen – von nussig, schokoladig, pikant und fruchtig. Zu bestellen im Online-Shop von Seeberger, für 25 Euro.

8. Milka

Was in unserer Adventskalender-Sammlung auf keinen Fall fehlen darf: ein klassischer Schoki-Kalender, wie jener von Milka. Dieser weckt nicht nur Kindheitserinnerungen, sondern macht einfach happy, weil Schokoladen eben. Wie wäre es in diesem Jahr mal mit einer klitzekleinen Abwechslung? Milka trifft auch Oreo und zwar gleich 24 Mal. Eine Kombination aus dem Himmel! Erhältlich ist der Kalender etwa hier, für 11,99 Euro.