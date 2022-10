Wenn es draußen kälter wird, teilen sich die Menschen in zwei Gruppen: Die, die sich mental auf den Beginn der Winterdepression vorbereiten und die, die den Weihnachtscountdown starten. Für drei Sternzeichen gibt es aber nur eine Gruppe. Denn Weihnachten naht!

Sie sind schon bereit für das Fest der Liebe!

Krebs

Krebse lieben Countdowns! Das liegt alleine schon daran, dass sie einfach gerne planen und immer den Überblick behalten wollen. Die Krebse leben ganz nach dem Motto: Vorfreude ist die schönste Freude. Eben deshalb beginnen sie auch gerne schon im September oder Oktober mit der Weihnachtsdeko und zünden die Duftkerzen an; auch wenn es noch 20 Grad hat.

Schließlich wird es ja auch schon höchste Zeit, die Geschenke zu planen und die perfekte Route für alle Weihnachtsmärkte aufzuzeichnen; oder?

Widder

Widder lieben einfach alles an Weihnachten: Glühwein und Punsch, Geschenke kaufen und vor allem ganz viel Zeit mit den Liebsten verbringen. Denn die Weihnachtszeit ist für die Widder die wohl sozialste Zeit im Jahr: sie haben ständig Pläne mit Freund:innen und düsen von einem Event zum nächsten. Für das extrovertierte Tierkreiszeichen eine richtige Freude.

Eben deshalb fangen sie auch schon so früh wie möglich damit an, ihr Umfeld auf die Weihnachtszeit und all ihre Aktivitäten vorzubereiten. Glühwein kann man schließlich nicht früh genug trinken!

Wassermann

Dass die Wassermänner jetzt schon in Weihnachtsstimmung sind, liegt an einem simplen Fakt: Sie LIEBEN Deko. Und wir meinen damit nicht, ein kleines Bäumchen in eine Ecke stellen und eine Lichterkette aufhängen, wir meinen das volle Programm. Denn wenn man das Zuhause eines Wassermannes betritt, soll man sofort merken, welche Jahreszeit naht.

Mit Dekorationen zeigen sie ihre Vorfreude. Ganz nach dem Motto „More is more“ wird wirklich jedes Dekoelement penibel genau platziert. Was für manche Besucher:innen vielleicht schon ein bisschen zu viel ist, ist für die Wassermänner die pure Lebensfreude.