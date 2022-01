Der Familienstreit rund um Britney Spears scheint einfach kein Ende zu nehmen. Denn dass ihre Schwester Jamie Lynn öffentlich über die Beziehung zu ihr spricht, scheint Britney richtig zu stören.

Das erklärt sie jetzt auf Twitter.

Jamie Lynn spricht über ihre Schwester Britney Spears

So wie es aussieht, wird aus Britney und Jamie Lynn Spears wohl kein unzertrennliches Schwesternduo mehr. Denn im Rahmen der Promotour ihrer Memoiren „Things I Should Have Said“ sprach Jamie Lynn kürzlich ausgiebig über ihre große Schwester – ganz zum Ärger dieser.

Denn Jamie Lynn betonte in einem Interview unter anderem, dass sie in das ganze Familiendrama nicht involviert war. „Es ist bedauerlich, dass ich in das ganze Drama hineingezogen wurde, aber Fakt ist, dass ich damit nichts zu tun hatte„, sagt sie etwa gegenüber dem People Magazin. „Ich liebe und unterstütze meine Schwester, und das werde ich immer tun.“

Teil der Promotour ist auch ein Auftritt bei „Good Morning America“, in dem Jamie Lynn unter Tränen sagt: „Ich habe sie immer nur geliebt und unterstützt […] Und das weiß sie auch. Ich weiß also nicht, warum wir uns gerade in dieser Situation befinden.“

Worte, die Britney Spears verärgern statt vertrösten. Denn wie der Superstar auf Twitter klarstellt, gefällt es ihr gar nicht, dass Jamie Lynn über Britneys Geschichte spricht. In ihren Augen hat Jamie Lynn nicht das Recht über ihren damaligen mentalen Zustand zu sprechen, denn: „Sie war vor 15 Jahren nie viel mit mir zusammen; also warum redet sie überhaupt darüber, es sei denn, sie will ein Buch auf meine Kosten verkaufen“, schreibt Britney.

„Sie musste nie für etwas arbeiten“

Eine weitere Sache will Britney in diesem Zusammenhang auch klarstellen: Die Tatsache, dass ihre kleine Schwester ihre Songs für Remixes und Bühnenshows verwendete, gefällt ihr ganz und gar nicht. „Ich weiß, es mag für die meisten Leute wie eine dumme Sache klingen, aber ich habe viele meiner Songs geschrieben und meine Schwester war das Baby“, erklärt sie. „Sie musste nie für etwas arbeiten. Alles wurde ihr immer geschenkt!“

Dementsprechend verletzend war es für Britney, dass die Entscheidung für Remixes über ihren Kopf hinweg getroffen wurde. „Ich erinnere mich, dass ich meine Schwester gefragt habe, warum sie das getan hat, als sie wusste, dass ich darauf wartete, meine Show zu ändern, und ihre einzigen Worte waren, ‚Nun, es war nicht meine Idee …'“ Bereits in der Vergangenheit hat der Superstar darüber gesprochen, dass sie Jamie Lynns Auftritt bei einer Tribut-Show im Jahr 2017 sehr verletzt hatte. Worte, die sich Fans damals zu Herzen nahmen und Jamie Lynn harsch kritisierten.

Jamie Lynn reagiert auf Vorwürfe

Doch so wie es aussieht, will Jamie Lynn die Kritik nicht länger still erdulden. Denn sie reagierte direkt auf Britneys Anschuldigungen und postete ein langes Statement auf Instagram, in dem sie vor allem eines klarstellen will: „Brit, ich bin immer da und du weißt, hinter den Kulissen, war ich immer für dich da!“ Sie betont, dass die Dinge, die Britney postet „absolut nicht die Wahrheit sind“ und dass Britney die Macht habe, „die Wahrheit zu sagen und so alles in einer Sekunde zu beenden, wenn sie es möchte“.

Damit die Morddrohungen und falschen Anschuldigungen gegen sie und ihre Familie endlich ein Ende nehmen, will Jamie Lynn jetzt die Gerüchte klarstellen und sagt ganz eindeutig: In ihrem Buch geht es nicht nur um Britney. „Ich kann nichts dafür, dass ich auch als Spears geboren wurde und einige meiner Erlebnisse meine Schwester involvieren“, schreibt sie. „Ich habe so hart gearbeitet – noch bevor ich überhaupt ein Teenager war – und ich habe meine Karriere aufgebaut obwohl ich nur jemandes kleine Schwester war.“ Jetzt möchte sie einfach das ganze „ungesunde Chaos“ beenden. Bleibt abzuwarten, ob dieses Vorhaben auch wirklich klappt.