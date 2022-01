Endlich: Knapp zwei Jahre nachdem Staffel eins für einen weltweiten Hype gesorgt hat, ist die Dating-Show der etwas anderen Art jetzt zurück! „Love is Blind“ geht in Runde zwei und hat wieder einige Dramen und hochemotionale Momente mit im Gepäck.

Der erste Trailer der Neflix-Serie ist bereits und da wir können es kaum erwarten, bis wir die neuen Folgen sehen!

„Love is blind“ geht in Runde zwei

Als die erste Staffel von „Love is Blind“ am 13. Februar 2020 auf Netflix Premiere feierte, konnte noch keiner ahnen, dass uns diese Dating-Show durch den Anfang der Pandemie begleiten wird. Jetzt, zwei Jahre später, befinden wir uns zwar immer noch mitten in der Pandemie, doch immerhin kommen bald neue Folgen der erfolgreichen Netflix-Serie. Am 11. Februar startet die zweite Staffel und wird garantiert nicht weniger spannend sein, als die Folgen, die wir bisher von der Dating-Show der etwas anderen Art gesehen haben.

Der erste Trailer zeigt, dass erneut zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten das Experiment wagen, einen Menschen nur anhand von intensiven Gesprächen kennen und vielleicht sogar lieben zu lernen. Dass dies in der Vergangenheit bereits funktioniert hat, beweisen die Paare aus Staffel eins, die mittlerweile ihren dritten Hochzeitstag gefeiert haben.

Das wurde aus den Paaren der ersten Staffel

Es waren emotionale Ups and Downs, die die Kandidatinnen und Kandidaten von „Love is Blind“ in der ersten Staffel (aber auch wir) durchmachen mussten. Wer entscheidet sich für wen und was passiert schlussendlich vor dem Trau-Altar? Eines steht fest: Über den ein oder anderen Moment (Hi Jessica!) sind wir bis heute nicht hinweggekommen. Aber vielleicht schafft es ja die neue Staffel, den Schock, den ein paar Folgen bei uns hinterlassen haben, zu lindern.

Was uns jedenfalls beruhigt: Offenbar ist es doch möglich, nur anhand der Stimme und Gemeinsamkeiten die große Liebe zu finden.

Lauren und Cameron sind happier than ever! In einem ihrer letzten Instagram-Postings schreibt Lauren, dass sie sehr dankbar für alles ist und sich auf ein spannendes Jahr 2022 freut. Auch eine Familie soll bereits in Planung sein…

Auch das anfängliche Problem-Pärchen Amber und Barnett ist noch zusammen und glücklich verheiratet. Trotz einiger schwieriger Phasen (wie etwa die Schulden von Amber) und nachdem bei Amber die Krankheit Epilepsie diagnostiziert wurde, haben sich die beiden zusammengerauft.

Kein Happy End gab es indes bei Giannina und Damian. Bereits während der Show war klar: Hier kriselt es heftig, obwohl die beiden noch nicht mal verheiratet waren. Dann hat Damian Giannina auch noch vor dem Altar stehen lassen! Die beiden haben es nach der Show zwar nochmal miteinander versucht, doch auch das dürfte nicht geklappt haben. Denn das letzte gemeinsame Foto der beiden liegt bereits ein Jahr zurück. Und dann waren da auch noch diese Gerüchte, dass Damian etwas mit Francesca Farago (jap, die von „Too Hot to Handle“) am Laufen hat.