Endlich Sommer! Doch während viele von uns sich über die heißen Temperaturen freuen, graut es anderen vor dem Gedanken an Hitze. Sie sehnen sich jetzt schon nach der kühlen Jahreszeit.

Die aktuelle Hitzeperiode macht diesen drei Sternzeichen besonders zu schaffen.

Zwillinge

Die Zwillinge mögen den Sommer, zumindest denken sie das den Großteil des Jahres über. Wenn der Sommer dann aber gekommen ist und die Temperaturen über 30 Grad klettern, merken sie: so haben sie sich das eigentlich nicht vorgestellt. Denn schwitzen und schon bei den kleinsten Aktivitäten überanstrengt sein gefällt dem Sternzeichen ganz und gar nicht. Stattdessen verbringen sie den Sommer lieber damit, sich Urlaubsfotos von dem Komfort ihrer eigenen Couch aus anzusehen oder ausschließlich in klimatisierten Räumen unterwegs zu sein.

Schütze

Die Schützen sind einfach nicht für den Sommer geschaffen. Denn die Hitze und die permanente Sonne machen sie träge und müde und entziehen den sonst so optimistischen Schützen jegliche Motivation. Sie wollen nicht aus dem Haus gehen, denn sie wissen schon, dass wirklich jeder Schritt einfach nur anstrengend wird. Der einzige Lichtblick für sie ist in dieser Zeit der Urlaub, dem sie entgegenfiebern. Doch während die meisten ihre Sommer am Strand verbringen, zieht es die Schützen gerne in kühlere Regionen oder Gebiete, in denen man von der Sommerbräune nur träumen kann. So tanken sie wieder Energie und können sich der anhaltenden Hitze stellen.

Fische

Die Fische hassen Hitze. Sie hassen es, in vollgedrängten öffentlichen Verkehrsmitteln das fehlende Deo der Sitznachbar:innen zu bemerken oder ständig zu hören, wie toll es ist, dass der Sommer endlich da ist. Denn nichts, aber auch wirklich nichts gefällt den Fischen am Sommer. Sobald es mehr als 25 Grad bekommt, sind sie deshalb schnell gereizt und genervt und schon das kleinste Missverständnis kann zum Streit führen. Die einzige Art, wie man die Fische in dieser Phase beruhigen kann, ist mit einem kühlenden Snack!