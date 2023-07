Es war ein Schock für die Musikbranche, als bekannt wurde, dass Madonna mit einer schweren Infektion ins Krankenhaus gebracht wurde. Doch jetzt meldet sich die Queen of Pop erstmals persönlich mit einem Update.

Auf Instagram gibt sie auch Updates zu ihrer geplanten Tour.

„Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus aufwachte, waren meine Kinder“

Ende Juni schockte eine Nachricht international: Superstar Madonna musste mit einer schweren bakteriellen Infektion ins Krankenhaus gebracht werden. Die Queen of Pop sei bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden worden und liege auf der Intensivstation, berichteten Medien. Ihre angekündigte „Celebration“-Tour- mit der sie ihr 40-jähriges Karrierejubiläum zelebrieren wollte – und alle weiteren Termine werden pausiert, betonte auch ihr Manager Guy Oseary und versicherte Fans, dass Madonnas Gesundheitszustand sich verbessere.

Was genau hinter den Kulissen passiert ist, wurde aber nicht erklärt. Gegenüber „People“ bestätigten Insider jedoch, dass es Madonna schon längere Zeit nicht mehr so gut gehe. „Sie hat einige Krankheitssymptome eine ganze Weile ignoriert, weil sie dachte, sie würden wieder verschwinden. Aber sie wollte keine Zeit für die Proben verlieren“, so der Insider. „Sie war niedergeschlagen und fühlte sich in Erwartung ihrer Tournee eine Zeit lang nicht zu 100 Prozent fit.“

Jetzt, mehrere Wochen nach der Schocknachricht, meldet sich Madonna erstmals wieder und schildert, was genau ihr passiert ist. Auf Instagram beschreibt sie nämlich den Moment, als sie im Krankenhaus aufgewacht ist. „Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus aufwachte, waren meine Kinder“, schreibt die 64-Jährige. „Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Karten für meine Tournee gekauft hatte. Ich wollte auch nicht die Leute enttäuschen, die in den letzten Monaten unermüdlich mit mir gearbeitet haben, um meine Show auf die Beine zu stellen. Ich hasse es, jemanden zu enttäuschen.“

Madonna plant neuen Tourstart

Mittlerweile gehe es dem Superstar aber deutlich besser, schreibt sie. Sie sei „auf dem Weg der Besserung“ und konzentriere sich derzeit darauf, „stärker zu werden“. Denn Madonna hat ein großes Ziel: Sie will ihre Tour durchziehen, die eigentlich am 15. Juli hätte starten sollen. „Der aktuelle Plan sieht vor, den nordamerikanischen Teil der Tournee zu verschieben und im Oktober in Europa zu beginnen“, schreibt sie und bedankt sich bei all ihren Fans für die Genesungswünsche. „Ich könnte nicht dankbarer für eure Fürsorge und Unterstützung sein.“

Online betonen viele Fans und Follower:innen, wie erleichtert sie über die Nachricht der Sängerin sind und wünschen ihr eine schnellstmögliche Besserung. Einige betonen aber auch, dass sie sich einfach wünschen, dass Madonna ihren Weg zur Genesung ernst nimmt. „Wir sind einfach nur froh, dass du dir Zeit für eine Pause nimmst und dich ausruhst“, schreibt etwa ein Follower. „Nimm dir all die Zeit die du brauchst, Madonna. Das wichtigste ist deine Gesundheit!“, betont ein anderer.