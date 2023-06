Große Sorge um Madonna: Die Pop-Sängerin musste auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert werden. Grund dafür sei eine schwere Infektion. Ihre Welttournee muss die 64-Jährige deshalb nun auf unbestimmte Zeit verschieben.

Laut ihrem Manager befinde sich die Sängerin aber bereits auf dem Weg der Besserung.

Madonna auf Intensivstation eingeliefert

Anfang des Jahres überraschte Pop-Queen Madonna ihre Community mit der Verkündung ihrer Welttournee. Am 15. Juli sollte diese starten, doch nun kommt alles anders. Fans müssen sich wohl noch gedulden, ihr Vorbild live zu sehen, denn die Sängerin muss ihre Konzertreihe aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Die Pop-Ikone befinde sich aktuell nämlich in einem Krankenhaus. Das gab nun ihr Manager Guy Oseary auf Instagram bekannt.

Die 64-Jährige wurde demnach am Samstag (24. Juni) auf eine Intensivstation eingeliefert. Dort habe sie mehrere Tage verbracht. Der Grund für ihren Krankenhaus-Aufenthalt: Eine schwerebakterielle Infektion. Allerdings kann der Manager gleichzeitig auch schon ein wenig Entwarnung geben: „Ihr Gesundheitszustand bessert sich, sie ist aber noch in medizinischer Behandlung“, heißt es in dem Statement weiter.

Laut US-Medien: Sängerin soll bewusstlos aufgefunden worden sein

Wie unter anderem die US-Plattform Pagesix berichtet, sei die Musikerin bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Die 64-Jährige sei danach in einem Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden. Ihre Tochter Lourdes Leon soll ihr in den letzten Tagen nicht von der Seite gewichen sein. Quellen nennt das Magazin allerdings keine.

Obwohl ihr Manager eine „vollständige Genesung“ erwartet, wurde all ihre Termine bis auf Weiteres auf Eis gelegt. „Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir alle Pläne pausieren, das betrifft auch die Tour. Wir werden mehr Details teilen, sobald wir sie haben, auch ein neues Start-Datum für die Tour und für verschobene Konzerte.“ Noch sei also unklar, wann Madonna die Welttournee starten werde. Fest steht allerdings: die Pop-Diva hat sich für heuer einiges vorgenommen. Bei der geplanten Tournee sind Konzerte in insgesamt 43 Städten geplant. Auch in Europa sind einige Live-Shows geplant. Ob diese im Herbst 2023 wie geplant stattfinden, ist derzeit fraglich.