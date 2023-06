Da war selbst Anna-Maria Ferchichi sprachlos! Die deutsche Influencerin und Frau von Rapper Bushido verkündete jetzt auf Instagram, dass sie erneut schwanger sei. Nur durch puren Zufall habe sie erfahren, dass sie gerade ihr neuntes Kind erwartet.

„In mir ist Chaos“, zeigt sich die 41-Jährige überrascht. Dennoch freue sie sich auf alles, was kommt.

Anna-Maria Ferchichi ist wieder schwanger

Vor zwei Jahren wurden Anna-Maria Ferchichi und Bushido Eltern von Drillingen. Jetzt wächst ihre Großfamilie, die aktuell aus insgesamt acht Kindern besteht, erneut. Denn via Instagram verkündet das Ehepaar, dass Anna-Maria wieder schwanger ist. Rapper Bushido teilt ein Bild von einem positiven Schwangerschaftstest in seiner Story und kann seine Freude über den Zuwachs nicht verbergen. „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt [man] so eine Nachricht“, schreibt der 44-Jährige. An seine Frau gerichtet, fügt er noch ein „Ich liebe dich über alles“ hinzu.

Bild: Instagram / @bush1do

Die Art und Weise, wie Anna-Maria von ihrer erneuten Schwangerschaft erfahren hat, war für die 41-Jährige eine große Überraschung. „So absurd. Der Test [war] ein absoluter Zufall“, erzählt sie auf Instagram. Denn sie habe mit einer Freundin gesprochen, die „fünf Tage überfällig“ war. Für Anna-Maria stand sofort fest: ihre Freundin ist bestimmt schwanger.

Doch dann machte sich die achtfache Mutter selbst Gedanken über ihre letzte Periode und war plötzlich unheimlich geschockt. „Ich lag abends im Bett und dachte: Wann hatte ich denn zuletzt meine Tage? Ist ja auch schon zwei Wochen zu spät“. Kurz darauf besorgte sie dann zwei Schwangerschaftstests für sich und ihre Freundin – zur Sicherheit. Und tatsächlich: Anna-Maria ist wieder schwanger. „Dann ist der positiv, und zwar sofort“, zeigt sich die 41-Jährige fassungslos. Der Test ihrer Freundin fiel übrigens genauso aus! „Wir waren beide leicht geschockt“, verrät sie.

„Ich weiß, da kann noch alles passieren“

Anna-Maria ist sich jedoch bewusst, dass sie ihre Schwangerschaft relativ schnell verkündet hat. „Es ist noch sehr früh und ich weiß auch, da kann noch alles passieren und ich wollte auch nur sagen, ich bin völlig ok damit – ich habe acht gesunde Kinder“, so die 41-Jährige über ihre Entscheidung. „Alles, was kommt, ob’s gut geht, ob’s nicht gut geht, nehmen wir, wie es kommt“, erklärt sie.

Rückblickend gab es so einige Signale, die auf eine weitere Schwangerschaft hingedeutet haben, so Anna-Maria. „Kurz vor der Periode habe ich normalerweise extrem Hunger für zwei, drei Tage. Dann normalisiert sich das. Aber diesmal hat es sich nicht normalisiert“. Zudem sei ihr aufgefallen, dass sie extrem müde aussah. Zuerst dachte die Schwangere, das sei nur der Stress. Doch auch nach Nächten, in denen sie gut geschlafen habe, war sie trotzdem hundemüde. Den Grund dafür kennt sie jetzt. „In mir ist Chaos“, so Anna-Maria.

Um sich zu vergewissern, dass sie wirklich noch ein Baby erwarte, machte die Influencerin ein paar Tage später gleich noch einen Test. Auch der ist positiv ausgefallen.

„Hab so ein Gefühl“

Dass die Ferchichis in ferner (oder naher) Zukunft noch weiteren Nachwuchs bekommen werden, hat sich bereits in ihrer RTL+-Doku „Reset“ abgezeichnet. Dort wurde ein weiteres Kind zum Thema. Anna-Marias Reaktion damals: „Ich denke, dass wir noch eins kriegen. Nicht jetzt, aber in zwei Jahren. Ja, ich denke, das war’s noch nicht. Ich will auch keins mehr. Es reicht. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch eins kriegen. Ich hab so ein Gefühl“. Damit sollte sie auch Recht behalten.

Insgesamt teilt die 41-Jährige acht Kinder mit ihrem Ehemann Bushido. Aus einer früheren Beziehung hat Anna-Maria ihren 19-jährigen Sohn Montry mitgebracht. Wie stolz sie auf ihre Großfamilie ist, zeigt sie regelmäßig auf Social Media, teilt Höhen, aber auch Tiefen ihres Lebens. Aktuell leben die neun Ferchichis in Dubai, wo gerade eine etwa 1.000 Quadratmeter große Villa für sie gebaut wird.