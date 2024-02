Sie gelten als die großen Vorboten für die Oscar-Verleihung und sind jetzt in Los Angeles über die Bühne gegangen – die SAG Awards. Als Abräumer des Abends darf man dem Kinohit „Oppenheimer“ sowie den beiden Streamingserien „The Bear“ und „The Last of Us“ gratulieren.

Was sonst noch passiert ist, erfahrt ihr hier.

Die großen Abräumer der SAG Awards

In Hollywood gilt bekanntermaßen: wer bei den SAG Awards die eine oder andere Trophäe gewinnt, hat bei der darauffolgenden Oscar-Verleihung SEHR gute Chancen, den wohl wichtigsten Preis im Filmbusiness zu gewinnen. Diesmal hat „Oppenheimer“ gute Karten, neben den zahlreichen Preisen, die das Biopic bisher gewonnen hat, auch in der Königsklasse zu überzeugen. Aber zurück zu den SAG Awards: bei der diesjährigen Gala in Los Angeles konnte der Film von Christopher Nolan insgesamt drei heißbegehrte Preise abräumen.

Hauptdarsteller Cillian Murphy konnte sich die Trophäe für den besten Hauptdarsteller sichern und setzte sich dabei gegen Bradley Cooper („Maestro“) und Paul Giamatti („The Holdovers“) durch. Auch sein On-Screen-Kollege Robert Downey Jr. gewann den Preis als bester Nebendarsteller. Zudem konnte der Film in einer weiteren Topsparte überzeugen, denn die gesamte Besetzung erhielt den Ensemble-Preis.

Auch zwei weitere Filme wurden mit SAG Trophäen ausgezeichnet. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an Lily Gladstone für ihre Performance in „Killers of the Flower Moon“. Sie ließ Margot Robbie („Barbie“), Annette Bening („Nyad“), Carey Mulligan („Maestro“) und Emma Stone („Poor Things“) hinter sich. Die beste Nebendarstellerin ist laut den SAG Awards Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers“).

Die besten Streaming-Serien

Im Gegensatz zu den Oscars werden bei den Screen Actors Guild Awards auch die besten Serien des Jahres geehrt. Genauso wie bei den bisherigen Preisverleihungen gibt es auch hier zwei ganz klare Gewinner. Zum einen die von allen gefeierte Disney+-Serie „The Bear“ mit Jeremy Allen White und Ayo Edebiri in den Hauptrollen. Für White bereits die zweite Trophäe als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie in Folge. Sein Co-Star Ayo Edebiri bekam in diesem Jahr hingegen ihren ersten SAG Awards als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie.

Weiters wurde die von den Kritiken gefeierte Serie „Succession“ mit dem Preis für das beste Enselmble in einer Drama-Serie ausgezeichnet. Auch „The Crown“-Darstellerin Elizabeth Dibecki überzeugte mit ihrer Rolle als Prinzessin Diana und ging mit einer Trophäe als beste Darstellerin in einer Drama-Serie nach Hause.

Die Überraschungen des Abends

Für eine große Überraschung sorgte hingegen „The Last of Us“. Die apokalyptische HBO-Serie gewann gleich zwei Preise. Zum einen für das beste Stunt Ensemble und zum anderen in der Kategorie bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie. Diese Trophäe ging an keinen Geringeren als Pedro Pascal. Überrascht von seinem Sieg sorgte er auf der Bühne für Lacher. „Ich bin ein bisschen betrunken“, so Pedro. „Ich dachte, ich könnte mich betrinken“, verriet der Schauspieler, nachdem er wirklich nicht mit einem Preis gerechnet hätte.