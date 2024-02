Für manche Sternzeichen kann es ganz schön sein, hin und wieder Zeit nur mit sich selbst zu verbringen. Doch andere hassen es einfach, alleine zu sein. Denn sie fühlen sich schnell mal einsam und geraten so in einen Gedankenstrudel, der viel Chaos verursacht.

Wer lieber in Gesellschaft ist, lest ihr hier.

Wassermann

Wenn der Wassermann alleine ist, dann fühlt er sich direkt einsam. Er hasst es, wenn es um ihn herum ruhig ist und er niemandem zum Reden hat. Daher läuft bei ihm meistens nonstop der Fernseher oder das Radio. Wenn er mal alleine durch die Stadt schlendert, dann telefoniert er gerne. Denn er fühlt sich einfach gut, wenn er eine vertraute Stimme hört. Wassermänner, die in einer Beziehung sind, halten es auch überhaupt nicht aus, wenn ihre bessere Hälfte mal einen Tag – oder noch schlimmer – ein ganzes Wochenende nicht da ist.

Löwe

Sobald der Löwe alleine ist, kommt das Gefühl von FOMO bei ihm auf. Er denkt an all die Events und Partys die er verpasst, während er alleine zuhause ist. Auch, wenn dort meistens gar nichts Spannendes passiert. Ihm fällt es auch schwer, alleine ins Gym zu gehen, alleine eine Serie zu schauen oder alleine mit den Öffis zu fahren. Denn er braucht einfach jemanden, mit dem er reden und seine Meinung austauschen kann. Deshalb hat das Sternzeichen auch einen so großen Freundeskreis. Denn dadurch weiß er: irgendjemand hat immer Zeit.

Waage

Die Waage ist oft hin- und hergerissen. Ab und zu liebt sie es, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Doch meistens ist sie gestresst, wenn sie alleine ist. Denn dadurch kommen ihr sofort Selbstzweifel in den Sinn. Sie fragt sich, ob sie einfach nicht beliebt genug ist, um jeden Tag oder Abend verplant zu sein. Wenn sie dann durch die Straßen streift und die freudigen Gesichter von Freundesgruppen sieht, dann stimmt sie das unglaublich traurig. Für das Sternzeichen kann es daher gar nicht genug Gesellschaft geben, in der sie sich befindet und wohlfühlt.