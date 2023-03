Wir haben uns noch nicht mal vom Staffelfinale der beliebten Netflix-Show „You“ erholt, da kommen die Serienmacher schon mit der nächsten großen Neuigkeit um die Ecke. Die Geschichte rund um den Psycho-Stalker Joe Goldberg bekommt ganz offiziell eine fünfte, aber auch allerletzte Staffel.

Damit geht eine traumatisierende Ära zu Ende …

„You“ für fünfte und letzte Staffel erneuert

Für alle, die nicht genug von Joe Goldberg bekommen können: Es gibt Nachschub! Denn Netflix hat die Serie um eine fünfte Staffel verlängert, die allerdings auch die letzte sein wird. Erst seit Anfang März ist der zweite Teil von Staffel vier auf dem Streamingdienst verfügbar. Und wie zu erwarten, hat uns das Finale mit einem heftigen Cliffhanger zurückgelassen, der hoffentlich im fünften Teil aufgeklärt wird.

Es ist zwar ziemlich traurig, dass wir uns von Joe bald für immer verabschieden müssen, aber mal ehrlich: Wie lange hätte der Serienkiller-Wahnsinn denn noch weitergehen sollen? Denn fest steht, dass sobald Joe festgenommen wird oder gar stirbt, die Serie zu Ende ist. Und zum Wohle aller Frauen, denen der Psycho-Stalker in seinem Leben noch begegnen wird, ist es wohl wirklich das Beste, wenn nach der nächsten Staffel Schluss ist.

Neue Showrunner für fünfte Staffel

Wer den Stil von „You“ bisher gefeiert hat, muss sich davon in der letzten Staffel womöglich verabschieden. Denn Miterfinderin und Autorin Sera Gamble hat verkündet, dass sie aus dem Tagesgeschäft aussteigt. Der Grund: Sie hat 2020 bereits einen Vertrag mit Universal abgeschlossen, um dort an verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. Dass die Showrunnerin an Staffel vier von „You“ noch beteiligt war, haben wir vermutlich einer besonderen Vereinbarung zwischen Gamble und Universal zu verdanken.

Das neue Team besteht nun aus Michael Foley und Justin W. Lo, die bereits an den vergangenen Staffeln beteiligt waren. Während Foley schon von Tag eins an zur „You“-Family gehört, ist W. Lo in der zweiten Staffel an Bord gekommen. Bisher waren beide Produzenten am Set, jetzt steigen sie zu Showrunnern auf. Von Gamble gibt’s für die beiden jedenfalls grünes Licht, denn in einer Stellungnahme gibt sie bekannt, dass sie sich darauf freue, zu sehen, wie die zwei neuen Autoren ein „wunderbares und twistreiches Ende für Joe Goldberg gestalten“. Da ist sie definitiv nicht die einzige!

Startdatum noch unklar

Wann die fünfte und finale Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ auf Netflix ausgestrahlt wird, steht aktuell noch in den Sternen. Doch man kann damit rechnen, dass es bereits in der ersten Hälfte 2024 so weit sein wird. Ab dann heißt es für immer: Bye Bye Joe Goldberg …