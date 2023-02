Zwölf Jahre ist es bereits her, dass Gretchen Haase und Marc Meier im Finale von „Doctor’s Diary“ endlich ihr Glück fanden. Nun spricht Hauptdarstellerin Diana Amft über ihre Rolle und ein mögliches Revival mit Florian David Fitz.

Diese News lassen Fan-Herzen bestimmt höher schlagen.

Diana Amft spricht über „Doctor’s Diary“

Wer zwischen 2008 und 2010 nicht gerade unter einem Stein gelebt hat, kennt diese Sendung bestimmt: DOCTOR’S DIARY! Die Serie sorgte damals mit all ihren vielschichtigen Charakteren für Begeisterung bei den Fans. Der liebenswerte Assistenzarzt Knechtelsdorfer, die toughe Chirurgin Hassmann, der einfühlsame Frauenversteher Dr. Kaan … und natürlich nicht zu vergessen: Marc Meier und Gretchen Haase! Im Grunde drehten sich die insgesamt drei Staffeln fast ausschließlich um das Liebesdrama zwischen den beiden. Und bis zum Schluss fieberten Fans vor den Bildschirmen mit.

Kein Wunder, dass sie Serie auch zwölf Jahre nach dem Serienfinale kaum an Charme verloren hat. Im Netz existieren bis heute unzählige Fanpages zu der Serie. Und noch immer hoffen viele auf eine Fortsetzung der Geschichte. In einem aktuellen Interview mit Bunte sprach Hauptdarstellerin Diana Amft nun ganz offen über ihre „Doctor’s Diary“-Zeit und verriet auch gleich, ob sie für ein Revival zu haben wäre.

„Die Serie war ein Geschenk“

Tatsächlich sei Diana alles andere als abgeneigt, nochmal in der Rolle der Gretchen Haase zu schlüpfen. „Bei einem ‚Doctor’s Diary‘-Revival wäre ich sofort am Start.“, stellt sie gleich klar. Aber nicht nur das: Sie verrät zudem, dass sie auch mit Florian David Fitz super gerne wieder zusammen arbeiten würde. „Er ist einfach ein ganz wundervoller Kollege. Es macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten“, erzählt die 47-Jährige im Interview und betont, dass Florian auch privat ein ganz toller Mensch sei. Die Chemie zwischen den beiden habe nicht nur am Set gestimmt – auch nach Feierabend soll das TV-Liebespaar gerne Zeit miteinander verbracht haben.

Auf die Frage, ob es die Schauspielerin stört, nach all den Jahren noch auf ihre „Gretchen“-Rolle angesprochen zu werden, antwortete sie: „Es nervt mich überhaupt nicht, nach all den Jahren in Interviews immer noch auf die Serie angesprochen zu werden – ich liebe sie ja selbst“. Weiters sagt die heute 47-Jährige: „Die Serie war ein Geschenk.“ Gretchen sei, mit ihren kleinen und größeren Problemen, einfach eine totale Identifikationsfigur gewesen.

Dazu kommen natürlich die charismatischen Männercharaktere. „Sowohl Marc als auch Mehdi waren beide zum Verlieben. Ich als Diana hätte mich da nicht entscheiden können. Wahrscheinlich wäre eine Mischung aus beiden das Optimale – und dazu dann das Geld von Alexis.“, scherzt die Schauspielerin. Fest steht also: an Diana scheitert das Revival nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Macher endlich auf die Forderung der Fans eingehen.