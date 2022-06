LOVE IS LOVE. Punkt! Und dennoch bilden die meisten Filme und Serien die Realität für die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft ab. Nichtsdestotrotz hat sich in den letzten Jahren einiges getan und die Streaming-Welt ist tatsächlich vielfältiger geworden. Wir haben für euch die schönsten Liebesgeschichten mit queeren Charakteren im Mittelpunkt gesammelt, die ihr euch jederzeit – und nicht nur im Pride Month Juni – ansehen könnt.

Also schnappt euch ein Eis am Stiel und schwingt euch auf die Couch!

Das sind die besten queeren Liebesgeschichten zum Streamen

Lange Zeit war die Liebe im TV vor allem eines: heterosexuell. Girl meets Boy – das Mädchen verleugnet ihre Gefühle für den Jungen, aber am Ende verlieben sie sich trotzdem unsterblich. Und, um es mit den Worten von Lizzo zu sagen: es ist verdammt noch mal an der Zeit, das zu ändern! Denn wenn wir was mit Sicherheit behaupten können, dann, dass die Lovestory nach dem Schema F definitiv nicht jedermanns Erfahrung ist. Zum Glück haben uns die letzten Jahre immer mehr inklusivere und vielfältigere Geschichten auf die Leinwand gebracht, und dazu gehören eben auch queere Romanzen. Weil sie genauso süß (wenn nicht süßer) sind und definitiv die ganze Bildschirmzeit verdienen, haben wir hier vier aktuelle LGBTQ+-Serien gesammelt, die ihr so schnell wie möglich bingen solltet. Los geht’s!

1. First Kill (Serie)

Wir starten gleich mit dem aktuellsten Netflix-Hype. Die US-Serie „First Kill“ mischt Young-Adult – mit Fantasy- und Horrorelementen und punktet mit starken Charakteren sowie einem spannenden Plot. Wir wollen jetzt noch gar nicht zu viel von der Handlung verraten, aber hier eine grobe Zusammenfassung: Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen, genauer gesagt: zwischen einer Vampirjägerin und einer Vampirin. „Buffy“ erfährt quasi ein queeres Update, das den aktuellen Zeitgeist trifft. Und sind wir uns ehrlich: Vampir-Geschichten funktionieren einfach immer.

Die erste Staffel ist seit 10. Juni auf Netflix abrufbar. Es soll auch eine zweite Staffel kommen. Bisher hat der Streamer die Fortsetzung allerdings noch nicht offiziell verlängert.

2. Heartstopper (Serie)

Die Netflix-Serie „Heartstopper“ könnte man als eine klassische Coming-of-Age-Serie bezeichnen. Charlie und Nick sind beste Freunde. An einem Tag stellen sie fest, dass ihre ungewöhnliche Freundschaft etwas mehr sein könnte. Gleichzeitig meistern sich die beiden Jugendlichen durch ihren chaotischen Schulalltag. Die Netflix-Serie zeigt auf eine besonders feinfühlige Art und Weise Nicks Identitätsfindung und erwachende Liebe für den offen schwulen Charlie. Mehr davon bitte!

Die erste Staffel ist seit April auf Netflix verfügbar. Und wie der Streaming-Gigant vor kurzem bestätigte, soll es noch mindestens zwei weitere Staffeln geben.

3. Nur die halbe Geschichte (Film)

Die Promqueen und der talentierte Footballer als Traumpaar der High School: Zum Glück wird das Klischee aus den klassischen US-Teenager-Filmen der 90er Jahre immer öfters aufgebrochen. So auch in der romantischen Komödie „Nur die halbe Geschichte“. Der Film handelt von der schüchterne Ellie – sie hat gute Noten, keine Freunde und wird von vielen geärgert. Nur wenn sie Hausaufgaben oder Aufsätze schreiben soll, kommen alle zu ihr. Doch Sportler Paul möchte, dass sie einen Liebesbrief für ihn an Aster schreibt. Ellie willigt ein und hilft ihm. Jaaaa, zugegeben, bis dahin erinnert der Film noch stark an typische Kinostreifen wie „Eine wie Keine“ oder „Nur mit dir“. Doch es gibt tatsächlich einen kleinen Plottwist: Ellie ist selbst in Aster verliebt und bald finden sich die drei in einer komplizierten Dreieckskonstellation wieder.

4. Ride or Die (Film)

Wer „Lovers-on-the-Run“-Filme liebt, wird bei „Ride or Die“ sicherlich nicht enttäuscht. Das Roadmovie erzählt die Geschichte einer mörderischen Jugendliebe. Eine junge Frau aus wohlhabendem Elternhaus trifft nach Jahren eine alte Schulfreundin wieder, in die sie einst verliebt war. Als sie erfährt, dass die Freundin von ihrem Mann misshandelt wird, räumt sie ihn aus dem Weg, und das Paar startet zu einer ziellosen Flucht. Und seid gewarnt: Wer sich den Film ansieht, wird sich wohl auch selbst die zentrale Frage stellen: Was ist man bereit, für die Liebe seines Lebens, für seine Familie zu tun? Prädikat des Films: definitiv wertvoll!