Freunde sind etwas sehr Wertvolles. Beste Freunde noch viel mehr. Wer eine beste Freundin im Leben hat, weiß wie unersetzlich sie ist.

Diese Dinge macht nämlich nur deine beste Freundin für dich:

1. Sie macht die schlimmen Zeiten einfach besser

Du hast Streit mit deinem Partner, deine Familie geht dir wieder einmal auf die Nerven oder der Chef macht dir zu schaffen? Egal, wie grau alles scheinen mag, ein langes Gespräch mit deiner BFF macht alles wieder besser. Denn sie ist einfach immer für dich da, hat stets ein offenes Ohr und weiß genau, was sie sagen soll. Und wenn es dir einmal wirklich dreckig geht, lässt sie gerne auch alles stehen und liegen und steht mit einer Flasche Wein vor deiner Tür.

2. Sie weiß, wann sie lieber nichts sagen sollte

Deine beste Freundin weiß nicht nur immer genau, was sie sagen soll, damit es dir besser geht. Sie weiß auch, wann es besser ist, still zu sein. Denn keiner kennt dich so gut wie sie. Deswegen spürt sie es auch sofort, wenn du einfach nur erzählen möchtest, ohne gleich gut gemeinte Ratschläge vor den Latz geknallt zu bekommen. Außerdem weiß sie auch ganz genau, wann du lieber in Ruhe gelassen werden willst.

3. Sie unterstützt deine persönliche Weiterentwicklung

Egal, welches noch so verrückte Projekt du angehst. Egal, welche Abzweigung du in deiner Karriere nimmst. Deine BFF hält dir stets den Rücken frei. Sie unterstützt dich in allem, was du dir vornimmst, urteilt nicht und ist immer dein größter Fan. Natürlich sagt sie dir auch ab und zu, wenn eine Idee vielleicht nicht ganz so großartig ist, wie du denkst, aber sie würde dir nie im Weg stehen.

4. Sie gibt dir eine zweite Chance

Wer gemeinsam durchs Leben geht, erlebt auch Höhen und Tiefen zusammen. Dabei kann es auch passieren, dass man sich nicht immer blendend versteht. Und ab und zu gibt es auch den ein oder anderen größeren Streit. Doch wirklich beste Freunde verzeihen einem nahezu alles und vergeben zweite Chancen. Und danach ist es so, als wäre nichts gewesen.

5. Sie freut sich für dich, aber ist nie eifersüchtig

Eifersucht ist ein ganz normaler Gefühlszustand. Wer war nicht schon einmal eifersüchtig auf die scheinbar perfekte Beziehung seiner Freundin? Oder auf die makellose Figur einer Bekannten? Doch deine BFF ist nie eifersüchtig auf dich. Denn sie kennt dich in guten und schlechten Zeiten und weiß, wie hart du für deine Erfolge arbeitest. Deswegen freut sie sich stets für dich und ist glücklich als wäre es ihr eigener Erfolg.