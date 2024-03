Nachdem sich Prinzessin Kate zuletzt vergangenen Dezember in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, gibt es nun offenbar ein erstes Lebenszeichen der Ehefrau von Prinz William. Die 42-Jährige sei an der Seite ihrer Mutter gesichtet worden.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich zudem der Palast zu Wort, um den Spekulationen rund um Kates Rückzug aus der Öffentlichkeit ein Ende zu setzen.

Verschwörungstheorien rund um Kates „Verschwinden“

Mitte Jänner hatte der Palast mitgeteilt, dass sich Prinzessin Kate einer Bauch-OP unterziehen müsse. Sie werde deshalb bis Ostern keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen immer mehr Spekulationen rund um den Gesundheitszustand der Frau von Thronfolger William laut. Vor allem auf Social-Media-Plattformen machten unzählige Verschwörungstheorien die Runde. Diese gingen so weit, dass sich das Königshaus erneut zu Wort meldete. In einem öffentlichen Statement wies man vor wenigen Tagen abermals darauf hin, dass „die Prinzessin von Wales bis nach Ostern nicht im Dienst ist“. Es werden nur dann Updates gegeben, „wenn etwas Wichtiges passiert“, wie es weiter hieß.

Kate Middleton an Seite ihrer Mutter gesichtet

Dass an den Verschwörungstheorien nichts dran ist und es Prinzessin Kate offenbar gut geht, lassen nun aktuelle Aufnahmen vermuten. Wie unter anderem die britischen Zeitungen „Daily Mirror“ und „Sun“ berichten, sei Kate als Beifahrerin ihrer Mutter Carole in Windsor gesehen worden. Das US-Portal „TMZ“ veröffentlichte zudem Paparazzi-Bilder, die Kate im Auto zeigen. Über Kates Gesundheitszustand ist weiterhin nichts bekannt.