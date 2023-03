Ein neuer Trend erobert unser Liebesleben. Bei Micro-Dating verbringt man kleine Momente miteinander, statt große Gesten auszutauschen. Im Alltag kann man nämlich schnell darauf vergessen, sich bewusst Zeit zu nehmen, um dem Partner Zuneigung zu schenken.

Bei diesem Dating-Trend muss man nicht viel Zeit einplanen. Um eine extreme Form des Speed-Datings handelt es sich hierbei trotzdem nicht.

Beziehungen leiden unter Alltagsstress

Ein langes Abendessen, ein paar Drinks und vielleicht noch ins Kino. Oder doch lieber etwas sportlicher. Vielleicht Wandern oder Kayaken. Egal, wie man sich das perfekte Date vorstellt: Man muss sich meist viel Zeit dafür nehmen. Und gerade die hat man nicht immer. Arbeiten, Haushalt managen, Freunde treffen, die Eltern besuchen: Vor lauter To-Dos kann man schon einmal vergessen, bewusste Zweisamkeit mit dem Partner zu genießen. Oft kann es sogar zusätzlich stressen, wenn man eine große Datenight planen muss.

Micro-Dating: Kleine Momente für den Partner

Bei Micro-Dating geht es aber nicht darum, große Gesten auszutauschen oder viel Zeit füreinander einzuplanen. Es geht hierbei viel mehr um Achtsamkeit. Die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt, ist wichtiger, als die Quantität. Paare sollen sich im stressigen Alltag bewusst Zeit füreinander nehmen. Das kann man auf viele Arten machen. Nachdem der Wecker klingelt, muss man beispielsweise nicht gleich aufspringen und unter die Dusche hüpfen. Wie wärs, wenn man mit dem Partner noch fünf Minuten im Bett verbringt, kuschelt und sich über irgendwelche Dinge unterhält? Oder sich einfach mal tief in die Augen schauen und die Zweisamkeit genießen?

Doch auch, wenn man gerade eine Fernbeziehung führt oder aus anderen Gründen gerade nicht am selben Ort sein kann, wie der Freund oder die Freundin, kann man micro-daten. Einfach ein paar Minuten am Tag mit dem Partner facetimen oder skypen. Wichtig ist dabei, dem anderen wirklich zuzuhören und sich komplett auf den Moment zu konzentrieren. Beim Micro-Dating soll nämlich Bewusstsein für die Beziehung untereinander geschaffen werden.

Studie: Bewusste Augenblicke machen zufrieden

Für eine Studie haben US-WissenschafterInnen über 120 Studierende in monogamen Beziehungen befragt. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass bewusste Augenblicke und Ereignisse in einer Beziehung für eine höhere Zufriedenheit in der Partnerschaft führen. Laut der Studie kann Micro-Dating also wirklich Beziehungen verbessern.