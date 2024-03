Die Social-Media-Community versucht derzeit, ein neues Rätsel zu lösen: Wo ist Prinzessin Kate? Denn nachdem sie Anfang des Jahres eine Bauch-Operation angekündigt hatte, zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Jetzt wollen die Royals den wilden Spekulationen offenbar ein Ende setzen.

Gerüchte rund um Prinzessin Kate nehmen zu

Wo ist Kate Middleton? Diese Frage beschäftigt Fans und Follower:innen der britischen Royals seit Tagen. Denn die Frau von Thronfolger William zog sich in den vergangenen Wochen aus der Öffentlichkeit zurück. Anfang des Jahres verkündete das britische Königshaus diesen Rückzug auch öffentlich. Der Grund: Kate musste sich einer Bauch-Operation unterziehen. Genaue Hintergründe wurden nicht genannt; der Palast beruhigte lediglich, dass die Prinzessin keine Krebserkrankung habe und äußerte den Wunsch, die Privatsphäre von Kate zu respektieren. Man werde die Öffentlichkeit nur bei wichtigen neuen Informationen auf dem Laufenden halten, hieß es. Klar war jedoch schon damals, dass Kate zehn bis 14 Tage im Krankenhaus sein werde und bis nach Ostern keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen werde.

So weit, so transparent. Doch in den vergangenen Tagen wurde die Neugier zu Kates Wohlbefinden immer größer. Einer der Gründe war wohl, dass William ganz kurzfristig seine Teilnahme an der Trauerfeier seines Patenonkels in Griechenland absagte. Denn danach brodelte die Gerüchteküche. Was konnte dahinter stecken? Warum musste William so kurzfristig absagen? Und wo steckt Kate in dieser Ausnahmesituation?

Zwischen ernster Sorge und humorvollem Social Media Trend

Es sollte nicht lange dauern, bevor Social Media die Detektiv-Hüte aufsetzte und wilde Gerüchte und Verschwörungstheorien in die Welt setzte. Diese reichten von einer Affäre über eine Beauty-OP bis hin zum Karrierewechsel. Manche nahmen die Situation mit Humor und dichteten Kate beispielsweise eine Karriere als Slipknot Drummer an, andere sahen hinter Kates Abwesenheit ein riesiges royales Drama. Unter dem Hashtag #WhereisKateMiddleton wurden in den vergangenen Tagen die kuriosesten Theorien aufgestellt.

Not now, sweetie, mommy's down a MAJOR rabbit hole concerning Kate Middleton's whereabouts since December pic.twitter.com/wt0ZWgmZDN — Lucy Thackray (@LucyInTheSky22) February 27, 2024

Doch auch, wenn viele die Situation mit einem Augenzwinkern sahen, scheint es dem britischen Königshaus mit den Verschwörungstheorien zu reichen. Denn jetzt gibt es erstmals eine offizielle Erklärung dazu, was denn gerade wirklich los ist. „Wir waren von Anfang an sehr offen darüber, dass die Prinzessin von Wales bis nach Ostern nicht im Dienst ist und dass der Kensington Palast nur dann Updates geben wird, wenn etwas Wichtiges passiert“, heißt es in dem Statement.

Viel mehr Informationen werden nicht gegeben. Doch es scheint so, als wolle das Königshaus damit den Gerüchten ein Ende setzen. Ob das jedoch klappt, bleibt abzuwarten. Denn eines scheint die aktuelle Online-Diskussion klar zu zeigen: Das Interesse an Kate und ihrer Gesundheit ist extrem groß!