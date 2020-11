Bald ist schon der erste Advent-Sonntag. Wer noch keinen Adventkranz hat und seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, der kann sich in diesem Jahr seinen Kranz auch ganz einfach selber basteln.

Der erste Advent steht vor der Türe und damit ist es auch so weit, die erste Kerze an unserem Adventkranz anzuzünden. Wer in diesem Jahr besonders kreativ sein möchte, der kann sich seinen weihnachtlichen Kranz auch einfach selbst basteln. Wir haben hier für euch drei richtig coole und ausgefallene Ideen für einen Adventkranz:

1. Adventkranz im Boho-Stil

Wie wäre es dieses Jahr mit einem Adventkranz im Boho-Stil? Mit schönen Trockenblumen und Zimt bringst du in der Weihnachtszeit etwas Farbe in dein Wohnzimmer und es hält auch länger, als die gewöhnlichen Adventkränze. Trockenblumen und was du sonst noch brauchst, kannst du auch ganz einfach im Online-Shop von weareflowergirls kaufen. Und falls du keine Zeit oder Lust hast, kannst du dort sogar einen wunderschönen Adventkranz im Boho-Stil bestellen. Falls du aber doch lieber deine eigene Kreativität anregen möchtest und selbst einen Kranz basteln willst, dann geht das auch ganz einfach:

Das brauchst du dafür:

Einen Strohkranz. Den kannst du in jedem Baumarkt kaufen oder bestellen.

Diverse Trockenblumen und -gräser

Einen Draht

Eine Schere und Zwicke

Vier Kerzenteller

Vier Kerzen

So wirds gemacht:

Du nimmst den Strohkranz und die Trockenblumen. Dann fängst du an kleine Büschel von den Blumen auf den Kranz zu platzieren. Dann nimmst du den Draht und wickelst einmal um den Kranz (achte darauf, dass auch die Blumen eingewickelt werden) Das wiederholst du dann mit einem weiteren Büschel. Und immer weiter und weiter, bis der Kranz voll mit den Blumen ist. Sobald der Kranz fertig gebunden ist, platzierst du die Kerzenteller (nach deinem Geschmack) darauf und steckst sie hinein. Dann brauchst du nur noch die Kerzen auf die Teller geben und fertig ist dein Adventkranz im Boho-Stil.

2. Weihnachtliche Kerzenständer

Für diesen Adventkranz brauchst du nicht viel Grünzeug oder anderen Schnickschnack. Wer es lieber etwas simpler und elegant hat, der kann sich einfach vier schöne Kerzenständer basteln und sie weihnachtlich dekorieren. Und so einfach gehts:

Du brauchst dafür:

Vier Kerzen

Vier Glasflaschen mit engem Hals. Es schaut besonders cool aus, wenn die Flaschen unterschiedliche Größen haben.

Deko. Das können trockene Orangenscheiben, Zimt oder einfach nur Glitzer sein, je nach Geschmack

So wirds gemacht:

Gib die Deko in die Glasflaschen oder bestäub sie mit Glitzer. Dann schreibst du mit einem Edding die Zahlen 1-4 auf die Flaschen. Dann schleifst du das untere Ende der Kerzen mit einem Messer zurecht, dass sie in die Flaschen passen. Steck die Kerzen in die Flaschen und schon ist dein moderner Adventkranz fertig.

3. Mini-Laternen als Adventkranz

Wer es einfach halten will, aber gerne einmal den Farbpinsel in die Hand nimmt, der kann sich auch schöne Advent-Laternen selber basteln. Das sorgt für eine weihnachtliche Stimmung und bringt etwas Modernes in euer Wohnzimmer. Und das ist wirklich nicht besonders schwer.

Du brauchst dafür:

Vier alte Marmeladen- oder Gurkengläser

Vier Teelichter

Selbstklebefolie

Schere, Stift und Pinsel

Und Farbe. Welche Farbe du dafür wählst, ist vollkommen deiner Kreativität überlassen

Und so wirds gemacht: