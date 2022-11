Es wurde schon früh angekündigt, dass Ellen Pompeo in der aktuellen Staffel von „Grey’s Anatomy“ nicht mehr so oft zu sehen sein wird und sich zurückziehen möchte. Doch jetzt ist das Datum ihrer letzten Folge bekannt. Im Trailer für die nächste Episode ist nämlich die Verabschiedung der Ärztin zu sehen.

Achtung Spoiler!

Grey’s Anatomy: Meredith verabschiedet sich

Fans müssen jetzt ganz stark sein. Der schon angekündigte Rückzug von Ellen Pompeo steht jetzt kurz bevor. Das zeigt der Trailer für die nächste Episode „I’ll Follow the Sun“ der aktuellen 19. Staffel, die am 23. Februar 2023 nach der Winterpause erscheinen soll. Dort ist zu sehen, wie sich Meredith von ihrem Krankenhaus in Seattle verabschiedet. Dafür hat die Belegschaft des Krankenhauses sogar eine Abschiedstorte vorbereitet.

In der letzten Folge, die erschienen ist, hat Meredith nämlich beschlossen, nach Bosten zu ziehen. Ihre Tochter Zola hat sich dort für eine Schule entschieden. Zudem möchte Meredith Zola dort unter anderem mit ihren Panikattacken helfen. Gleichzeitig wurde ihr von Jackson in Boston eine Stelle in der Alzheimerforschung, die auch Merediths Spezialgebiet ist, angeboten. Nachdem die Ärztin dann ihre Entscheidung zum Umzug per E-Mail kundgetan hat, brannte auch noch ihr Haus ab. Es konnte nur das Post-It gerettet werden, auf dem sie und Derek ihr Gelöbnis niedergeschrieben hatten.

Wird es eine 20. Staffel geben?

Ein dramatisches Finale in der Mitte der Staffel! Nicht ungewöhnlich für die Arztserie. Schauspielerin Camilla Luddington, die in der Serie als Jo Wilson zu sehen ist, warnte die Fans schon vor, dass das Mid Season Finale heftig werden könnte. Fans sollten sich ihrer Meinung nach am Tag nach der Folge am besten krankmelden. „Wann hatten wir je ein Mid-Season-Finale, das einfach gut lief? Das wird nicht passieren“, so Camilla.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob es noch eine weitere Staffel geben wird. Das wird sich wohl erst nach dem Staffelfinale im Frühjahr 2023 entscheiden. Es könnte nämlich passieren, dass das Staffelfinale auch das Serienfinale sein wird.