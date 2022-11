Taylor Lautner und Tay Dome haben geheiratet. Vor knapp vier Jahren lernte sich das Paar kennen. Jetzt gaben sich Taylor und seine Freundin Tay auf einem Weingut in Kalifornien das Jawort.

Im Jahr 2018 machten die beiden ihre Beziehung offiziell.

Taylor Lautner hat geheiratet

Am 11. November 2021 stellte der „Twilight“-Star seiner Freundin Taylor Dome die Fragen aller Fragen. Im Oktober feierten dann beide Taylors ihren Junggesellenabschied. Und genau ein Jahr nach dem Heiratsantrag war es dann am Freitagabend, den 11. November 2022, so weit. Die Hochzeit fand ganz romantisch bei Sonnenuntergang auf dem „Epoch Estate Wines“ Weingut in Kalifornien statt. Knapp 100 der engsten Freunde und Familie waren eingeladen.

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind die Hochzeitslooks des frisch vermählten Pärchens zu sehen. Taylor Lautner trug einen schwarzen Smoking mit Fliege – seine Frau ein weißes Hochzeitskleid aus Spitze mit langem Brautschleier.

Hier geht’s zu den Fotos.

Romantischer Heiratsantrag

Für seinen Heiratsantrag vor genau einem Jahr ließ sich der heute 30-Jährige etwas ganz Besonderes einfallen. Er legte sich dafür wirklich mächtig ins Zeug. Für die Frage aller Fragen dekorierte er einen Raum mit unzähligen Kerzen und Rosenblättern. Und mittendrin kniete er im Anzug.

Auf Instagram postete er im Nachhinein ein Foto des Antrags und kommentierte es mit den Worten: „Und einfach so wurden alle meine Wünsche wahr.“

Ob seine Frau Taylor nun wirklich seinen Nachnamen angenommen hat, ist noch nicht bekannt. Doch bei einem Interview in der Kelly Clarkson Show verriet der „Twilight“-Darsteller bereits, dass es ziemlich kompliziert werden könnte. „Denn wir haben bereits einen gemeinsamen Namen. Also wird es besonders kompliziert“, sagte er. „Wir werden buchstäblich dieselbe Person sein.“ Bleibt also abzuwarten, bis das Paar sich dazu äußert.