Es gibt Menschen, die kommen gefühlt gar nicht aus dem Gähnen heraus. Ständig sind sie müde und erschöpft und reden davon, dass sie sich unbedingt ins Bett legen müssten. Das könnte zum Teil auch an ihrem Horoskop liegen. Denn manche Sternzeichen brauchen besonders viel Schlaf.

Diese Tierkreiszeichen benötigen sehr viele Stunden Schlaf.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein wahres Organisationstalent. Sie plant jede Minute des Tages durch und bringt einfach immer alles unter, was sie erledigen muss. Richtig effizient – aber auch kräftezehrend. Deshalb beinhaltet ihre tägliche To-do-Liste einen 10-minütigen Nap am Nachmittag. Denn um die Liste abzuarbeiten, braucht sie einiges an Energie. Den letzten Energieschub verschafft sie sich deshalb mit dem kurzen Nap, um danach wieder energiegeladen an die Arbeit zu gehen. Wenn sie sich am Abend schlafen legt, dann wird ihr Schlaf auch brav getrackt. Damit sie am nächsten Morgen nach etwa acht Stunden auch weiß, wie erholsam der war.

Widder

Der Widder ist ein regelrechtes Energiebündel. Er ist ständig auf Trab und immer unterwegs. Er muss sich einfach bewegen, sonst geht er ein. Doch das macht ihn am Ende des Tages auch ziemlich müde. Besonders am Abend ist der Widder eines dieser Sternzeichen, das sich unter der Woche häufig schon um 21 Uhr ins Bett legt und bis 7 Uhr am nächsten Tag durchschläft. Nach Mitternacht schlafen gehen, kommt für den Widder Montag bis Donnerstag gar nicht infrage. Er legt großen Wert auf eine gute Portion Schlaf.

Löwe

Der Löwe zieht nachts gerne um die Häuser, geht spontan in Clubs und macht die Nacht zum Tag. Im Gegensatz zu den anderen beiden Sternzeichen braucht der Löwe also deshalb so viel Schlaf, weil er davon in der Nacht einfach zu wenig bekommt. Aus diesem Grund legt er untertags immer wieder spontane Naps ein und schläft am Tag nach seiner durchzechten Nacht bis am späten Nachmittag. An die acht durchschnittlichen Stunden Schlaf hängt das Sternzeichen meistens sogar noch ein paar weitere Stunden an – So kommt er immer wieder auf sage und schreibe zwölf Stunden.