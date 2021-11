Es gibt mehr als genug Gründe, wieso wir derzeit ein bisschen Ablenkung und gute Stimmung brauchen! Gute alte (und neue) Weihnachtsfilme sind da genau das Richtige. Also schnappt euch eine heiße Schoko, Glühwein und Kekse und drückt auf Play!

Denn diese Weihnachtsfilme müsst ihr einfach anschauen, auch wenn ihr sie schon etliche Male gesehen habt.

1. Der Grinch

Wer Weihnachten eigentlich gar nicht so toll findet, aber trotzdem mitreden möchte, kann sich einfach den Klassiker mit Jim Carrey ansehen. Denn der giftgrüne Grinch hat die Nase von diesem Fest so gestrichen voll, dass er es stehlen möchte. Doch dann kommt die kleine Cindy Lou in sein Leben und zeigt ihm, wie schön Weihnachten sein kann…

Zum Streamen auf: Netflix

2. Kevin – Allein zu Haus

Gut, den Inhalt müssen wir eigentlich nicht mehr erklären. Aber sollte es da draußen wirklich noch Personen geben, die diesen Film noch nicht gesehen haben, here we go: Der kleine Kevin, seine gefühlt 20 Geschwister und seinen Eltern wollen Weihnachten in diesem Jahr in Frankreich verbringen. Das tun sie auch. Nur ohne den achtjährigen Kevin. Denn ihn haben sie zuhause vergessen. Während seine Mutter alles tut, um zu ihrem Kind zurückzufliegen, verteidigt er das große Familienhaus gegen Diebe.

Zum Streamen auf: Disney+

3. Santa Clause – Eine schöne Bescherung

Ein Klassiker, den man sich wirklich jedes Jahr nochmal ansehen kann! Tim Allen schlüpft in die Rolle von Santa Clause, sehr zur Freude von seinem kleinen Sohn. In einem Crashkurs muss er lernen, was man als Weihnachtsmann eben so zutun hat. Ob das gut geht, wenn man bisher gedacht hat, Santa und Co sind bloß Kindheitsmythen?!

Zum Streamen auf: Disney+

4. Tatsächlich … Liebe

Romantischer geht’s eigentlich nicht! Durch diesen starbesetzten Film erkennen wir, was Liebe wirklich bedeutet. Neun berührende Geschichten von unterschiedlichen Menschen kratzen heftig an unseren Tränendrüsen und bringen uns spätestens am Ende des Films wirklich zum Heulen!

Zum Streamen auf: Prime Video

5. Liebe braucht keine Ferien

Was passiert, wenn zwei zutiefst unglückliche Menschen ihr Leben tauschen? In der Filmwelt sieht das in etwa so aus: Man muss sich erstmal eingewöhnen, findet alles noch doofer und wünschte, man hätte sich nie auf diesen Tausch eingelassen. Doch nach und nach erkennt man die Vorteile des anderen Lebens, verliebt sich, wächst über sich hinaus, bis man schließlich endlich wieder zu sich selbst findet!

Zum Streamen auf: Prime Video

6. Weil es dich gibt

Sollte man sein Leben und sein Glück wirklich in die Hände des Schicksals legen? Ja, wenn es nach den beiden Charakteren in „Weil es dich gibt“ geht. Denn beide wissen, dass ihre Begegnung etwas ganz Besonderes ist. Doch warum es sich unnötig leicht machen und einfach Telefonnummern austauschen? Viel lustiger ist es doch, wenn man seine Kontaktdaten auf zufällige Objekte schreibt und dann zehn Jahre wartet, bis man wieder auf sie stößt…

Zum Streamen auf: Netflix

7. Das Wunder von Manhattan

Gibt es den Weihnachtsmann nun oder nicht? Kriss Kringle ist als Kaufhaus-Weihnachtsmann tätig und behauptet, er sei der echte Santa Clause. Die Kinder lieben ihn, er macht gutes Geschäft und alles scheint toll zu sein. Doch die Erwachsenen halten ihn für verrückt und versuchen sogar, ihn in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Jetzt muss der Weihnachtsmann alles dafür tun, damit ihm die Leute glauben – und vor allem, damit die Kinder ihre Geschenke bekommen!

Zum Streamen auf: Disney+

8. Schöne Bescherung

Der etwas spießige Familienvater Clark Griswold (Chevy Chase) will nur eines: Friedliche und schöne Weihnachten mit seiner Familie verbringen. Doch es wäre wohl keine Komödie, wenn nicht einfach alles schiefgehen würde, was schiefgehen kann. Vielleicht erkennt sich ja auch der ein oder andere wieder…

Zum Streamen auf: Prime Video

9. Nightmare Before Christmas

Das spindeldürre Gerippe Jack Skellington ist der große Star von Halloweentown. An diesem Ort bereiten sich Geister und Monster das ganze Jahr auf das nächste Halloween vor. Aber das macht Jack auf Dauer nicht glücklich. Bei einem Spaziergang entdeckt er dann zufällig den Weg in eine Weihnachtsstadt, in der alles bunt und fröhlich ist. Dann beschließt Jack, den Weihnachtsmann zu entführen, um dessen Platz einzunehmen.

Zum Streamen auf: Disney+

10. Die Geister, die ich rief …

Bill Murray schlüpft in die Rolle eines exzentrischen Geschäftsmannes. Dabei trifft er auf die Geister der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Dadurch soll er den eigentlich Sinn von Weihnachten erkennen.

Zum Streamen auf: Apple TV

11. Klaus

Die Netflix-Komödie ist ganz schön berührend! Jasper, der schlechteste Schüler an der Postbotenakademie, wird auf einer eiskalten Insel in der Nähe des Nordpols stationiert. Die Inselbewohner haben aber keine Zeit ihrer Arbeit, dem Briefe schreiben nachzugehen, weil sie mit langjährigen Familienfehden beschäftigt sind. Doch dann trifft Jasper auf einen alten Außenseiter mit einem besonderen Talent. Mit einer revolutionären Idee will er das Weihnachtsfest retten!

Zum Streamen auf: Netflix

12. Buddy – Der Weihnachtself

Buddy ist ein Weihnachtself und lebt mit seinen Elfenkollegen am Nordpol. Doch er erkennt, dass er nicht wirklich zu den anderen passt und macht sich auf die Suche nach sich selbst – und nach seinem echten Vater. Die Reise führt ihn bis nach New York. Dort angekommen trifft ihn erstmal der Kulturschock, doch schon bald geht er seiner Bestimmung nach und verbreitet Weihnachtsfreude!

Zum Streamen auf: Prime Video

13. Der Polarexpress

Dieser Film dreht sich um einen kleinen Jungen, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt. Eines Nachts gibt er dem Ganzen noch ein Chance und versucht, den Schlitten des Weihnachtsmannes zu hören. Aber wieder nichts. Dafür entdeckt er etwas viel Besseres: Nämlich den Polarexpress, der plötzlich vor seiner Türe steht. Auf den Jungen wartet eine außergewöhnliche Fahrt zum Nordpol, bei der er viele andere Passagiere trifft und lernt, dass Wunder nie enden, solange man nur an sie glaubt.

Zum Streamen auf: Prime Video

14. Last Christmas

Kate versucht schon seit Jahren, mit Aushilfsjob in London über die Runden zu kommen. Dafür greift sie sogar zu harten Bandagen und arbeitet als Elf in einem Weihnachtsshop. Doch dann trifft sie eines Tages auf Tom und verliebt sich auf den ersten Blick. Aber was ist, wenn alles gar nicht so ist, wie es scheint?

Zum Streamen auf: Prime Video

15. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Natürlich muss auch dieser Klassiker auf die Liste! Aschenbrödel lebt bei ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern. Sie wird dort außerordentlich schlecht behandelt. Doch eines Tages trifft sie auf einen Kutscher, der ihr einen Zeig mit drei Haselnüssen reicht. Jede Nuss steht für einen Wunsch. Wie entscheidet sich Aschenbrödel und findet sie schlussendlich auch ihre große Liebe?

Zum Streamen auf: Netflix