Schon bald geht die Netflix-Serie „The Crown“ in die sechste und finale Staffel. Jetzt enthüllt der Streaming-Gigant, welches Event vielleicht eine größere Rolle für die Handlung spielen könnte.

Markiert diese Feier etwa das Ende der Serie?

„The Crown“ enthüllt wichtiges Event in finaler Staffel

Rund um die finale Staffel von „The Crown“ gibt es schon seit einigen Monaten viele Spekulationen. Schließlich näherten wir uns in den vergangenen Folgen in großen Schritten einem der tragischsten Ereignisse für die Royals: dem Tod von Diana! Wie genau die Serienmacher diesen thematisieren werden, ist bisher noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass der Crash selbst zwar nicht gezeigt wird, Dianas Unfalltod aber sehr wohl eine Rolle spielen wird.

Doch so wie es aussieht, wird Dianas Tod nicht der finale Endpunkt der Serie. Denn als kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel enthüllt Netflix jetzt ein Foto der Show, das einen Hinweis auf die Handlung geben soll. „Nach sechs Staffeln, sieben Jahren und drei Besetzungen wird ‚The Crown‘ später in diesem Jahr ein Ende finden“, heißt es zu dem Post. „Wir melden uns bald mit mehr, aber hier ist ein Hinweis, was in der finalen Staffel kommen wird.“

Auf dem Bild zu sehen ist eine Einladung zu einer Hochzeit. Und zwar zu der Hochzeit von Prinz Charles und seiner Camilla, die am 9. April 2005 stattfand. Es sieht also ganz so aus, als würde das Publikum in der finalen Staffel die Eheschließung der beiden sehen.

Kein Startdatum bekannt

Zur Erinnerung: damals gab es rund um die Hochzeit der beiden jede Menge Tumult. Der „Guardian“ berichtete damals etwa von einer Gruppe von Diana-Fans, die versuchten, die Hochzeit zu stoppen. Die Gruppe schrieb sogar einen Brief an die Queen, in dem sie betonten: „Dies ist kein Anlass zur Freude, sondern zur Trauer. Wenn die Hochzeit genehmigt wird, wird die Monarchie zweifellos Schaden erleiden und sich unbeliebt machen wie nie zuvor … wie können Sie zulassen, dass eine solche unwürdige und unpopuläre Veranstaltung stattfindet?“ Auch die britische Boulevardpresse fokussierte sich stark auf die Umstände der Hochzeit. Auch die Tatsache, dass die Queen selbst nicht bei der Hochzeit erschien und bei den Feierlichkeiten ein weiß aussehendes Kleid trug, sorgt bis heute für aufgeregte Theorien über die Beziehung zwischen der Queen und ihrer Schwiegertochter.

Ob eben diese Tumulte und Schwierigkeiten in der finalen Staffel thematisiert werden, bleibt abzuwarten; genauso wie die Frage, ob die Hochzeit dann wirklich der Endpunkt ist oder wir vielleicht auch noch weitere Einblicke in die darauffolgenden Jahre bekommen. Schließlich werden Kate und William ebenfalls eine Rolle in der sechsten Staffel spielen. Wann genau die finale Staffel auf Netflix erscheint, ist derzeit zwar noch nicht bekannt. Der Streaming-Gigant versicherte in dem Post aber einen Release in diesem Jahr.