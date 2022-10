Während Fans schon der fünften Staffel von „The Crown“ Anfang November entgegenfiebern, sind die Serienmacher bereits mitten in den Dreharbeiten für Staffel sechs angekommen. Diese birgt eine große Entscheidung: Wie wird Dianas Tod thematisiert?

Denn schon in Staffel fünf soll sich die Handlung dem tragischen Tod der „Königin der Herzen“ zeitlich nähern.

„The Crown“: Krisen der Royals als Netflix-Serie

Es ist eine Frage, die Fans von „The Crown“ wohl schon seit der ersten Staffel beschäftigt: Wie genau wird die Netflix-Serie mit dem tragischen Tod von Diana umgehen? Denn bisher war die Serie dafür bekannt, die großen Momente der Royals zu zeigen. In den vergangenen Staffeln bekamen Fans etwa Einblicke in die Beerdigung von Winston Churchill, die Scheidung von Prinzessin Margaret, die Anfänge der Beziehung zwischen Charles und Diana sowie die erste Hochzeit von Camilla und ihrem damaligen Mann Andrew Parker.

Im Verlauf der Staffeln durchlebten Fans die größten Höhepunkte der vergangenen Jahrzehnte und die Meilensteine, die die Royals durchlebten. Da durften Charles und Diana natürlich nicht fehlen. In der vierten Staffel drehte sich schließlich alles um das Liebesdreieck zwischen Diana, Camilla und Charles und die Ehekrisen, die sich bei Diana und ihrem Mann anbahnen. Staffel fünf – die ab 9. November auf Netflix verfügbar ist – soll sich jetzt den 1990er-Jahren widmen.

Eine sehr kritische Zeit für die Royals, denn hier ging es nicht nur um die Scheidung von Charles und Diana, sondern auch um den tragischen Tod der Prinzessin. Zur Erinnerung: Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. An ihrer Seite war ihr damaliger Partner Dodi Al-Fayed.

„Spürbares Gefühl der Nervosität“ vor Dreharbeiten

Sowohl Diana als auch Dodi werden in der kommenden fünften Staffel eine Rolle spielen. Und auch für Staffel sechs scheinen die Charaktere fixiert zu sein. Seit Bekanntwerden des Casts wundern sich Fans deshalb, inwiefern auch der Tod der Prinzessin und ihres Partners gezeigt wird.

Auch für die Crew hinter den Kulissen ein heikles Thema. Denn von Anfang an war klar: mit dieser Tragödie muss besonders sensibel umgegangen werden. Gegenüber „Deadline“ betonten Mitarbeiter am Set deshalb, wie schwierig das Konzept dahinter war. Eine Quelle erklärte etwa, dass die Crew sich „gefürchtet“ habe, als es zu den Dreharbeiten zu Dianas Tod kam. Im Produktionsteam habe laut der anonymen Quelle eine „gewisse Angst, ein spürbares Gefühl der Nervosität“ geherrscht; eben weil eine extreme „Sensibilität“ gegenüber der Tragödie spürbar war.

So wird Dianas Tod in „The Crown“ gezeigt

Die Frage, wie genau der Unfall in der Serie gelöst wird, wird jetzt nach langem Warten endlich aufgelöst. Denn gegenüber der „Sun“ erklärt Netflix jetzt, wie genau der Tod gezeigt wird. Und der Streamingdienst stellt dabei gleich klar, dass „der genaue Moment des Aufpralls nicht gezeigt wird“.

Der tatsächliche Unfall wird also nicht nachgestellt, die Momente davor sollen jedoch sehr wohl gezeigt werden. Und zwar in der sechsten Staffel, die sich dem Unfall, Dianas Tod und den Konsequenzen widmen wird, heißt es laut „Deadline“. Ein Insider der Netflix-Serie erzählt gegenüber dem Branchenblatt schon erste Details, wie genau diese Szene aussehen könnte. „Es ist ein run-up. Das Auto, das nach Mitternacht das Ritz verlässt und von Paparazzi verfolgt wird, und dann die Folgen mit dem britischen Botschafter in Frankreich, der mit dem Außenministerium in Aktion tritt, und dann die anschließenden verfassungsrechtlichen Folgen.“

Auch Prinz Charles soll gezeigt werden, wie er nach Dianas Tod in Paris ankommt. Ob sich die Staffel – die übrigens auch die letzte sein soll – letztlich nur um die Folgen von Dianas Tod drehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ein Startdatum wurde bisher noch nicht veröffentlicht.