Eigentlich wollte die 34-jährige Amanda Pitt nur für Sicherheit in ihrem eigenen Zuhause sorgen. Doch die Aufnahmen ihrer Überwachungskamera verschrecken die Amerikanerin so sehr, dass sie nicht mehr weiterschlafen kann. Denn Amanda entdeckt einen Geist.

Jetzt fällt der vierfachen Mutter das Übernachten in ihrem eigenen Haus schwer.

Frau entdeckt Geist via Überwachungskamera

Die Aufnahmen der eigenen Überwachungskamera durchzusehen, ist schon eine ganz besondere Aufregung. Schließlich weiß man nie ganz genau, was man dabei entdecken könnte. Wollte vielleicht jemand einbrechen? Erwischt man den Sohn beim Hinausschleichen aus der Wohnung oder verschwendet man doch einfach nur viel Zeit damit, den Alltag erneut zu erleben.

Doch während die meisten Home-Überwachungsvideos wohl eher in die letzte Kategorie fallen, erlebte die 34-jährige Amanda Pitt aus Pennsylvania ein Schreckerlebnis, das man so wirklich niemandem wünscht. Denn während sie die Kameraaufnahmen sichtet, entdeckt sie plötzlich eine Gestalt im Hintergrund der Aufnahme. Mitten in der Nacht erscheint ein Geist in ihrem Zuhause.

Ursprünglich wollte Amanda sich das Material nur ansehen, weil sie in der besagten Nacht ziemlich schlecht geschlafen hatte. Zwei Mal wurde sie nämlich von Schritten geweckt, für die es keine Erklärung gab. Denn ihre Kinder schliefen friedlich in ihren Betten. Amanda beschließt deshalb, der Sache mitten in der Nacht auf den Grund zu gehen. Die Aufnahmen der Überwachungskamera sorgen schließlich für Klarheit – und jede Menge Angst.

„Ich konnte nicht wieder einschlafen“

Denn zuerst glaubt die vierfache Mutter, dass jemand in das Haus eingebrochen war. „Ich weckte meinen Mann und sagte ihm, dass ich dachte, es sei jemand im Haus und die Kinder seien oben“, erklärt sie gegenüber „Mirror“. Erst als ihr Mann das Haus durchsucht, niemanden entdeckt und betont, dass es keine Anzeichen für einen Einbruch gibt, erkennt sie, dass es sich wohl um eine übernatürliche Gestalt handelt.

Ein Erlebnis, das die junge Mutter nicht mehr loslässt. Gegenüber „Mirror“ erklärt sie etwa, dass sie in der besagten Nacht kein Auge mehr zubekam. „Ich konnte nicht wieder einschlafen, ich lag da und schaltete den Fernseher ein, weil ich Angst hatte“, sagt sie. „Ich ging immer wieder zur Kamera zurück, aber ich konnte sie nicht mehr sehen, also dachte ich, dass ich vielleicht Dinge sehen würde. Am nächsten Morgen wusste ich nicht mehr, was ich davon halten sollte.“ Eigentlich bezeichnet sich Amanda nämlich als Skeptikerin, doch der Screenshot der Überwachungskamera ließ sie „alles in Frage stellen“. Schließlich beweist eben dieser Screenshot: die Gestalt war real!

Bereits einige Geist-Erfahrungen in der Vergangenheit

Für die vierfache Mutter ist deshalb klar: es müssen Konsequenzen folgen. Bis auf Weiteres wird sie zwar „damit leben“, doch nur, bis die Familie umziehen kann und solange die Gruselgestalt ihrer Familie nichts tut. Denn es ist nicht das erste Mal, dass in dem Haus mysteriöse Dinge passieren. „Als wir einzogen, passierte nichts, erst als wir schon fast ein ganzes Jahr hier wohnten, passierte etwas und wir sagten, es sei nichts“, erzählt Amanda. „Wir sind verwirrt, wir hinterfragen einfach alles, wenn wir etwas hören. Es ist nicht so sehr, dass wir in Angst leben, sondern wir hinterfragen einfach alles.“

Den Ursprung des Grusels weiß Amanda nicht. Sicher ist nur, dass die Familie, die vor ihrem Umzug im Jahr 2020 in dem Haus lebte, ebenfalls nicht lange blieb. „aber wir haben nie herausgefunden, warum“, schildert Amanda. In dem Gespräch mit „Mirror“ erzählt sie dann einige Vorfälle der vergangenen Monate. „Wir haben eine Waschküche, die an den Keller angeschlossen ist. Ich war oben im Wohnzimmer, telefonierte mit meiner Mutter und war allein im Haus. Dann bekam ich eine Benachrichtigung auf meinem Telefon, dass sich in der Waschküche etwas bewegt. Ich schaute auf die Kamera, konnte die Tür sehen und ein weißes Ding bewegte sich darüber.“ Doch als sie die Treppe hinunterging, war niemand mehr da.

„Wir hören oft Schritte“, ergänzt die junge Frau. „Meine Mutter passte eines Tages auf meine Kinder auf, und unsere Küchenspüle ging einfach an.“ Wie genau das passieren kann, weiß niemand in der Familie!

Doch die 34-Jährige hat mittlerweile schon ein Muster hinter den Grusel-Erlebnissen entdeckt. „Es scheint, dass der 21. der Tag ist, an dem die Dinge passieren. Wenn die Dinge weiter eskalieren, werden wir uns die Sache genauer ansehen und vielleicht einen Experten hinzuziehen“, betont sie. Im kommenden Jahr könnte der Spuk aber zum Glück schon vorbei sein. Denn dann plant die Familie einen Umzug nach Florida.