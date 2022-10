In Staffel vier von „The Crown“ begeisterte Emma Corrin Fans der Netflix-Serie als Prinzessin Diana. Eine Figur, die für den Star ziemlich „queer“ ist, wie Corrin jetzt erklärt.

Denn in einem neuen Interview analysiert Corrin Diana.

Emma Corrin: „In vielerlei Hinsicht war Diana so queer.“

Emma Corrin ist den meisten wohl als Prinzessin Diana in Staffel vier von „The Crown“ bekannt. In der Serie durfte Corrin die „Königin der Herzen“ in ihren wohl prägendsten Jahren zeigen: Dem Beginn der Romanze zwischen ihr und Charles.

Corrin verkörperte in der Show eine Diana, die sich erstmals der „anderen Frau“ Camilla stellen musste. Die Staffel widmet sich auch der tragischen Erkenntnis, dass von dem Traumprinzen und der märchenhaften Hochzeit eigentlich nicht viel mehr übrig blieb außer Dramen und Schmerz.

Corrin selbst ist nichtbinär und queer – und hat auch in Lady Di einige queere Tendenzen gesehen, wie jetzt in einem Interview mit der britischen „Sunday Times“ bekannt wird. Denn als die Interviewerin darauf aufmerksam macht, dass Diana mittlerweile von zwei queeren Stars (Corrin und Kristen Stewart) verkörpert wurde, entgegnet Corrin, dass Lady Di für den Star selbst „queer“ war. „In vielerlei Hinsicht war Diana so queer“, betont Corrin.

Neue Lady Di Darstellerin in der fünften Staffel „The Crown“

Doch Emma Corrin bezieht sich damit nicht zwangsläufig auf die Sexualität von Lady Di, sondern auf ihren Status in der Welt – und der royalen Familie. Denn in dem Interview betont Corrin, dass die „Königin der Herzen“ immer die „andere“ war. Sie passte in den royalen Kontext nicht hinein. Doch der Star schildert auch, dass Diana eben dieses „Anderssein“ und andere „Außenseiter“ immer feierte und zelebrierte.

Für Emma Corrin ist die intensive Analyse von Lady Di zumindest auf beruflicher Ebene übrigens jetzt einmal vorbei. Ab der fünften Staffel von „The Crown“ übernimmt nämlich Elizabeth Debicki den Part. Sie zeigt Diana dann in den Jahren vor ihrem tragischen Tod. „Sie ist reizend, aber wir haben nicht wirklich viel über Diana gesprochen“, sagt Corrin in dem Interview über die neue Lady Di. „Ich denke, sie weiß, dass ich hier bin, falls sie jemals eine Frage stellen möchte.“