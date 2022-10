Jahrelang hielten sich Gerüchte über einen Streit zwischen Hailey Bieber und Selena Gomez in den Schlagzeilen. Der Grund: Justin Bieber. Doch ein gemeinsamer Auftritt der beiden scheint diese Gerüchte jetzt beseitigen zu wollen.

Gibt es zwischen den beiden eigentlich gar keinen Streit?

Selena Gomez und Hailey Bieber: Streit wegen Justin?

Es ist wohl eine der hartnäckigsten angeblichen Fehden Hollywoods: der Streit zwischen Hailey Bieber und Selena Gomez. Denn wenn es nach Fans und Gossip-Seiten geht, verbindet die beiden eine ziemlich komplizierte Dreiecksbeziehung. Als Selena und Justin sich trennten, kam dieser nämlich mit Hailey zusammen. Nach der Trennung der beiden turtelte Justin im Jahr 2018 wieder öffentlich mit Selena – und heiratete nur wenige Monate später Hailey Bieber in einer XXL-Zeremonie.

Ein Schlag für Selena, sind sich Fans einig. Doch so richtig bestätigt wurde das nie. Sowohl Justin als auch Selena veröffentlichten Songs, in denen es angeblich um den jeweiligen Ex ging. Selenas Hit „Lose You To Love Me“ detailliert etwa angeblich den Herzschmerz mit den Zeilen „In zwei Monaten hast du mich ersetzt“ in Anspielung auf den schnellen Partnerinnenwechsel von Justin.

Was folgte, war ein Social-Media-Krieg. Aber nicht, von den Beteiligten selbst, sondern von ihren Fans. Denn seit Jahren sticheln Fans gegen die eine oder andere Frau. Justin und Hailey Fans sind sich etwa einig, dass Selena die Geschichte immer weiter ausschlachtet, während Selena Fans Hailey dauerhaft kritisieren und betonen, dass sie Selena nachmache (etwa mit ihren Looks, ihrer Skincare-Linie,…)

Öffentliches Aufeinandertreffen inklusive Fotos

Alle drei äußerten sich zwar vage dazu, dass es diese Streitereien online nicht braucht, Klartext zur Situation gab es aber lange Zeit nicht. Bis vor einigen Wochen. Denn als Hailey Bieber im Podcast „Call Her Daddy“ auftritt, klärt sie ein für alle Mal auf, dass hinter dem Gerücht, sie wäre „die andere Frau“ gewesen schlichtweg nichts dran ist.

„Als wir anfingen, miteinander rumzumachen oder etwas in der Art, war er niemals in einer Beziehung, zu keinem Zeitpunkt. Ich würde niemals… Es ist nicht meine Art, mich in eine Beziehung einzumischen. Ich würde das niemals tun. Ich wurde besser erzogen“, stellt sie in dem Podcast ein für alle Mal klar.

Und jetzt scheint das nächste Zeichen zu folgen, dass Fans ein für alle Mal zeigen soll: hier gibt es keine Fehde. Denn Selena und Hailey trafen bei der Academy Museum Gala aufeinander. Doch es ging noch weiter. Denn während der Gala posierten die beiden sogar für gemeinsame Fotos. Die beiden umarmen sich, lächeln und scheinen auch zu plaudern. Einen „Plot Twist“ nennt Fotograf Tyrell Hampton die Aufnahmen, die er von den beiden macht, auf Instagram!

Social Media lobt Selena und Hailey

Justin war übrigens nicht dabei. Heißt das etwa, dass die Streitigkeiten zwischen den beiden Frauen nie existiert haben? Oder sind sie jetzt einfach endgültig beiseite gelegt? Das wissen wohl nur die beiden Frauen. Online sorgen die Fotos auf jeden Fall für Euphorie. Denn viele betonen, dass Hailey und Selena „Herstory“ geschrieben haben und das Internet zum explodieren brachten.

Selena Gomez and Hailey Bieber deciding to put everyone to shame and said nah we cool, wow I like it a lot — Chelsea (@Chelsealaureee) October 17, 2022

Ganz vorbei dürfte die Geschichte von Hailey, Selena und Justin aber doch noch nicht sein; zumindest, wenn es nach den Fans geht. Denn am 4. November erscheint „My Mind & Me“; eine Dokumentation über Selena Gomez, in der es auch um ihre mentale Gesundheit und kritische Zeiten in ihrem Leben gehen soll. Fans sind sich sicher: hier müssen auch Hailey und Justin thematisiert werden.