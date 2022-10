Der Herbst bedeutet für viele auch einen Neustart. Seien es die Erinnerungen an Schul- und Unibeginn oder einfach die fallenden Blätter: besonders diese drei Sternzeichen sehnen sich jetzt nach einer Veränderung.

Denn sie brauchen endlich frischen Wind im Alltag!

Jungfrau

Die Jungfrauen sehnen sich vor allem in einem Bereich nach Veränderung: der Liebe. Denn es läuft schon lange nicht mehr so, wie sie sich das vorgestellt haben. Vor allem jene Jungfrauen, die sich in Langzeitbeziehungen befinden, merken gerade im Herbst, dass es so einige Baustellen gibt.

Und obwohl diese bei manchen noch repariert werden können, erkennen einige Jungfrauen auch, dass es höchste Zeit für einen Schlussstrich ist. Eine große Veränderung, die dem Sternzeichen aber vor allem einen positiven Neustart bringt.

Krebs

Die Krebse wissen schon lange: so kann es nicht weitergehen. Sei es im Job, in der Beziehung oder im Freundeskreis; sie sind derzeit einfach nicht zufrieden mit ihrem Alltag. Und die Krebse wissen auch ganz genau, was sich ändern muss.

Doch zwischen etwas wissen und tatsächlich etwas tun liegt für das Tierkreiszeichen oft jede Menge „was wäre wenn“ und Angst. Denn auch, wenn die Krebse ihre großen Ziele schon längst in Plänen und To Do Listen heruntergebrochen haben: so richtig umgesetzt wurde noch nichts. Doch das soll sich noch bis Ende Oktober ändern. Denn jetzt haben die Krebse den Drang, die Dinge endlich anzupacken!

Skorpion

Die Skorpione haben gerade einen extremen Tatendrang. Sie können es sich selbst gar nicht erklären, doch in den vergangenen Wochen spüren die Skorpione einfach, dass sie ihr Leben komplett auf den Kopf stellen wollen. Und zwar in wirklich allen Bereichen! Für manche heißt das Jobwechsel, für andere Koffer packen und auswandern.

Doch die Skorpione zweifeln auch an den größten Veränderungen nicht. Denn das Tierkreiszeichen weiß: erst danach kann es so richtig neu starten!