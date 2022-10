Es lasst sich nicht beschönigen: Der Herbst ist da. Die meisten von uns trauern noch dem Sommer hinterher. Wie schön wäre es nochmal der kälteren Jahreszeit zu entfliehen und vielleicht sogar am Pool oder am Strand zu liegen. Klarer Fall: Ein Urlaub muss her! Doch mit wem ist die Frage: Wer sich als perfekter Travel Buddy eignet, hängt auch mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese Sternzeichen-Paare sollten im Herbst eine gemeinsame Reise starten.

Widder und Schütze

Widder und Schütze sind das perfekte Reiseduo. Da beide Feuerzeichen sind, haben sie ähnliche Eigenschaften und Vorstellungen von einem gelungenen Urlaub. Genauso wie der Schütze ist der Widder ein wahrer Abenteurer. Doch beide genießen es auch mal den ganzen Tag nur am Strand zu chillen oder in den Bergen zu wandern. Es muss also nicht immer gleich ein extremer Adrenalinkick sein. Da surfen die zwei Sternzeichen total auf einer Wellenlänge, das steht fest. Und sowohl der Widder, also auch der Schütze träumt davon, dem Herbsttrott zu entkommen. Also nichts wie los! 😉

Steinbock und Fische

Auch der Steinbock und die Fische sollten im Herbst noch eine gemeinsame Reise einplanen. Wer mit einem Steinbock verreist, muss sich wohl keine Sorgen um die Reiseplanung machen. Denn man kann sich einfach sicher sein, dass dieses Tierkreiszeichen den Urlaub schon von vorne bis hinten durchgeplant hat, bevor es überhaupt losgeht. Trifft sich gut für die etwas chaotischen Fische. Die zwei unterschiedlichen Sternzeichen harmonieren auf Reisen einfach perfekt. Denn die Fische geben dem Steinbock etwas von ihrer Gelassenheit ab. Was im Urlaub natürlich schon von Vorteil ist.

Zwillinge und Wassermann

Zwillinge und Wassermann sind nicht nur ausgeprägte Individualisten. Beide haben werden auch jetzt im Herbst vom Fernweh geplagt. Mit herkömmlichen Reisezielen geben sich diese Sternzeichen nicht zufrieden. Sie wollen Orte erleben, die nur wenige Reisende zuvor gesehen haben. Zwillinge und Wassermann sind somit gemeinsam an exotischen Destinationen anzutreffen. Egal ob sie sich in Vietnam durch das leckere Streetfood schlemmen oder in Marokko Ziegen, die auf Bäume klettern beobachten, 815-Urlaub gibts bei diesem Sternzeichen-Duo nicht. Also nichts wie ran an den Reiseplan!