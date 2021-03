Manche Sternzeichen stehen sich in der Liebe oft selbst im Weg. Unterbewusst verhalten sie sich so, dass ihre Partnerschaft letztendlich scheitert.

Diese Tierkreiszeichen sabotieren oft ihre eigene Beziehung:

Stier

Die Stiere vergessen gern einmal, dass zu einer Beziehung mindestens zwei Personen gehören. Sie sind teilweise so besitzergreifend, dass sie die Interessen und Wünsche ihres Partners übersehen. Zudem ist das Sternzeichen extrem eifersüchtig. Das hindert das Stier daran, seinem Freund oder seiner Freundin wirklich zu vertrauen und führt oft zu Drama.

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt. Muss er das Scheinwerferlicht einmal teilen, kann er ganz schön ungemütlich werden. Er verlangt von seinem Partner, dass dieser ständig für den Löwen da ist und sich um dessen Bedürfnisse kümmert. Leider vergisst er dabei oft, dass gleiche für seinen Partner zu machen.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr unabhängiger Mensch. Das ist eine sehr positive Eigenschaft, kann in einer Beziehung aber dazu führen, dass sich sein Partner nicht gebraucht fühlt. Außerdem kann das Sternzeichen seine Gefühle nicht wirklich gut in Worte fassen. Aufgrund der schlechten Kommunikation des Skorpions fühlt sich sein Partner irgendwann nicht mehr geliebt.

Zwillinge

Die Zwillinge wissen genau, was sie wollen. Haben sie es dann aber einmal bekommen, können sie die Situation nicht wirklich genießen. Auch in einer Beziehung kann es vorkommen, dass der Zwilling seinen Partner vernachlässigt. Das macht er aber nicht etwa, weil er ihn nicht liebt, sondern, weil er oft einfach zu sehr in Gedanken und Zukunftsplänen versunken ist.