Eines der schönsten Dinge im Herbst sind wohl sämtliche Jacken und Mäntel, die uns nicht nur warm halten, sondern unseren Look nochmal um einiges aufwerten. Welche Trends in dieser Saison auf uns warten, haben wir für euch direkt von den Laufstegen aus Paris, New York, Mailand und Co gesammelt.

Lasst uns nur so viel sagen: Es wird richtig hot!

1. Ledercoats

Ledermäntel sind Personen wie Ozzy Osbourne, Weltretter Neo oder besonders fanatischen Metal-Fans vorbehalten? Von wegen! Der stylische Mantel gehört in diesem Jahr mit Sicherheit zu den It-Pieces der Saison. Zum Einsatz kommt das (Fake-)Leder vor allem dann, wenn wir besonders frieren und die trendigen, aber doch sehr kurzen Lederjacken ausgedient haben. Denn jetzt ist es Zeit für die Coats, die zu jedem Style passen und zu jedem Stiefeltrend harmonieren.

Bild: Spotlight / Louis Vuitton

2. Mäntel und Jacken mit Gürtel

Das modische Accessoire kommt in diesem Herbst mit so ziemlich jedem Mantel und jeder Jacke. Der Vorteil: Wir bestimmen die Silhouette selbst! Je enger der Gürtel, desto definierter ist der Körper. Besonders an der Taille getragen sorgt der Gürtel dafür, dass der Mantel eine elegant geformte Figur zaubert. Sieht nicht nur bei Trenchcoats umwerfend aus!

Bild: Spotlight / Akris

3. Oversized Wollmäntel

Auch in diesem Jahr begleiten uns XXL-Wollmäntel durch die kalte Jahreszeit. Durch die Oversized-Version kommt der Layering-Look besonders gut zur Geltung. Sieht nicht nur ultra stylisch aus, sondern wärmt uns auch an richtig ungemütlichen Tagen. Der Klassiker unter den Mäntel eignet sich außerdem sowohl für ungezwungene Momente im Alltag, als auch für fancy Workevents. Und, trust us: Dieses Herbst/Winter-Kleidungsstück verschwindet mit Sicherheit so schnell nicht wieder von der Liste der ultimativen Trendsetter.

Bild: Spotlight / Cos

4. Parka

Mit einem Parka trifft man absolut immer ins Schwarze! Das beweisen auch diverse Runway-Shows der aktuellen Fahion Weeks. Bei Länge und Schnitt sind den Designer:innen in diesem Herbst wirklich keine Grenzen gesetzt! Wer für einen modischen Herbst-Hingucker sorgen möchte, legt sich am besten gleich mal eines der trendigen Übergangs-Pieces zu. Lifehack: Die meisten Parkas sind zudem wasserabweisend und schützen uns vor Wind und Wetter.

Bild: Spotlight / Isabel Marant

5. Puffer-Mäntel und Jacken

Mäntel und Jacken im Puffer-Look sind gerade absolut angesagt. Während wir uns letztes Jahr bereits mit Exemplaren in XXL-Längen eingedeckt haben, sind in dieser Saison auch kürzere Varianten angesagt. Das wohl beste am Puffer-Style: Man friert garantiert keine Sekunde und trägt zusätzlich noch einen modischen Ganzkörper-Airbag. Win Win würden wir mal sagen, oder?

Bild: Spotlight / Tommy Hilfiger

6. Trenchcoats und Trenchjackets

Gibt es eigentlich ein Jahr, in dem Trenchcoats nicht zu den Must-Haves der Saison gehören? Wohl kaum – deshalb ist man auch 2022 auf der absolut richtigen Spur, wenn man eines dieser trendigen Teile besitzt. Entweder im klassischen Stil, der auf der Höhe der Knie endet, im XXL-Format oder doch eher nur bis unter den Po – hier ist wirklich alles erlaubt. Kombinieren kann man den zeitlosen Mantel entweder lässig mit Sneaker, trendy mit Boots oder elegant mit Pumps.