Eine Sache, die den Herbst gleich um Welten schöner macht, sind definitiv die Stiefeltrends, die in dieser Saison herausstechen. Wir sind uns wohl alle einig, dass Boots zu den wichtigsten Basics gehören, die wir in unserem Kleiderschrank haben können. Denn sie lassen sich mit jedem Style kombinieren und sind ein kleiner Lichtblick, wenn das Wetter alles andere als anziehend ist …

Wir verraten euch, auf welche Art von Stiefel ihr jetzt setzen solltet!

1. Overknee Boots

Lässig und heiß zugleich: Overknee Boots werden euch in diesem Herbst bestimmt noch öfter begegnen. Kein Wunder also, dass sie zu den hottesten Stiefeltrends zählen und auf so ziemlich jedem Laufsteg der aktuellen Fashion Weeks zu sehen sind. Kombinieren kann man die stylischen Boots mit nahezu jedem Outfit. Ob Mini-Kleider, Midi-Kleider, Hosen, Röcke – you name it! Fest steht, dass sich die Boots an kalten Tagen auch perfekt als Legwarmer oder Hosenersatz eignen – immerhin reichen sie bis zu den Oberschenkeln.

Gucci, Bild: Spotlight

2. Cowboy Boots

Auch mit Cowboy Boots, einer der Schuhtrends, die sich schon länger halten, kann man in diesem Herbst absolut nichts falsch machen. Sie passen zu Denim, Strick und werten jeden Suit-Look auf. Diese Stilbruch-Eigenschaft macht das historische Modeaccessoire auch zu einem allseits beliebten Basic-Element in unseren Kleiderschränken. Wer den Boho-Style liebt, der greift wohl lieber einmal öfter zu den Western Stiefeln.

Molly Goddard, Bild: Spotlight

3. Angled Ankle Boots

Auch Ankle Boots lassen sich in diesem Jahr wieder auf diversen Runways blicken. Diesmal jedoch mit einem kleinen Twist: Die Absätze glänzen im Angled-Style und sind damit auch den Cowboy Boots ähnlich. Aber dennoch gibt es einen feinen Unterschied: Denn wie der Name Ankled Angle Boot verrät, enden die Stiefel auf Höhe der Knöchel. Die Angled-Heels passen besonders gut zu Jeans in allen Farben und langen, wallenden Blumenkleidern.

Annakiki, Bild: Spotlight

4. Plateau Boots

Die große Beliebtheit der Plateau Stiefel gehen in diesem Herbst in die zweite Runde. Denn wie bereits im vergangenen Jahr wollen wir auch jetzt auf keinen Fall auf diese stylischen Treter verzichten. Ideal sind die Plateau Boots bei Oversized-Looks, Hosenanzügen im 70s-Style, Flared Jeans, Cordhosen oder Pailletten-Outfits. Die Schuhe sind extravagant, aber dennoch lässig. Sie sind modern, aber versprühen gleichzeitig auch einen Nostalgie-Flair. Wir sagen nur: Der Disco-Trend lässt grüßen …

Helen Anthony, Bild: Spotlight

5. Spitze Boots

Während wir letzten Herbst noch Stiefeltrends mit einer runden Kappe gefeiert haben, sind es jetzt die spitzen Enden, die unsere Aufmerksamkeit gewonnen haben. Der Schuhtrend feiert damit ein kleines 80s-Revival, denn bereits damals wusste man, dass diese Form Eleganz und Sexiness zugleich versprüht. Besonders trendy sind die spitzen Boots in Metallic-Optik oder (Fake!)-Leder Varianten. Aber auch spitze Ankle-Boots sind super angesagt und lassen sich perfekt mit weiten Jeans kombinieren.