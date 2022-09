Durch die Reality-Show „Girls of the Playboy-Mansion“ wurde Holly Madison berühmt. In ihrem wöchentlichen Podcast spricht sie offen über ihre Zeit in der Playboy-Villa. Dabei kommen nun immer skurrilere Details über ihr Beziehung mit Hugh Hefner ans Licht. Demnach habe der Playboy-Mogul sie gezwungen, beim Sex Babyöl zu verwenden. Dauerhafte Hautreizungen und Infektionen waren die Folge.

Holly habe ihn mehrfach gebeten, herkömmliches Gleitgel zu verwenden.

Holly Madison spricht in Podcast über Sexleben mit Hugh Hefner

Die schockierenden Enthüllungen über den Playboy-Gründer Hugh Hefner nach seinem Tod im Jahr 2017 reißen nicht ab. Vor allem die Dokumentation „Secrets of Playboy“, die Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde, enthüllte eine dunkle Wahrheit über den Playboy-Gründer. Seitdem folgt gefühlt eine Negativ-Schlagzeile auf die nächste. Mitunter dafür verantwortlich sind die Ex-Playmates Holly Madison und Bridget Marquardt, die in dem Podcast „Girls Next Level“ über ihre Zeit in der Playboy-Villa sprechen. Natürlich nehmen die zwei da kein Blatt vor den Mund. So verriet Holly schon zum Start der Podcast-Serie, dass keine der Girls in der Villa Sex mit Hugh Hefner haben wollte. Auch für sie sei ihr erstes Mal mit Hef traumatisierend gewesen.

In der neuen Podcast-Folge verrät Holly nun noch weitere Details aus ihrem Sexleben mit Hugh Hefner. Demnach habe er darauf bestanden, Babyöl als Gleitgel zu verwenden. „Hef wollte stets Babyöl als Gleitmittel benutzen. Ich empfehle das definitiv nicht. Eine Infektion ist da vorprogrammiert“. Tatsächlich kann Babyöl die empfindliche Intimhaut reizen und sollte daher nicht als Gleitgel-Ersatz verwendet werden.

Hefner soll Babyöl als Gleitmittel benutzt haben

Holly habe ihn mehrfach gebeten, das Babyöl wegzulassen. Doch Hef habe ihre Bitte ignoriert. Nachdem sie mit ihrem Gynäkologen gesprochen hatte, habe sie zu ihm gesagt: „Du musst aufhören, Babyöl zu verwenden. Ich darf es nicht benutzen“. Daraufhin habe er ihr geantwortet: „Die Leute verwenden es bei Babys“.

Danach soll er das Öl heimlich verwendet haben. „Später erzählten mir andere Leute, dass er sich das Öl heimlich auf die Hände geschmiert hatte, als ich nicht zusah.“, erzählt das Ex-Playmate in dem Podcast. „Es kam zu dem Punkt, an dem ich ständig von diesem Babyöl gereizt war, weil es den natürlichen pH-Wert durcheinanderbringt“, so Holly. Sie fährt fort: „Es war einfach widerlich. Ich weiß auch nicht, warum er davon so fasziniert war. Wir haben es so oft benutzt, dass meine Geschlechtsteile gereizt wurden und ich ständig Infektionen hatte.“

Bereits im August sprach Holly öffentlich über ihren schlimmen Erfahrungen mit Hefner. Demnach sei es keine Seltenheit gewesen, dass sie Sex mit Hef vor den anderen Mädchen hatte. „Ich kann euch nicht erklären, wie peinlich diese ganze Routine war. Du sitzt buchstäblich nackt da und hast Sex vor einer Gruppe von Leuten, die dich hassen und beim Sex über dich reden, und du kannst es hören. Es war einfach die Hölle.“