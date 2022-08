Durch die Reality-Show „Girls of the Playboy-Mansion“ wurde Holly Madison berühmt. Jetzt spricht sie in dem neuen Podcast „Girls Next Level“ über ihre Zeit in der Playboy-Villa und schildert, wie es war, mit dem Hugh Hefner Sex zu haben.

Für Holly seien die Nächte an Hefners Seite traumatisch gewesen.

Holly Madison spricht über erste Nacht mit Hugh Hefner

Die schockierenden Enthüllungen über den Playboy-Gründer Hugh Hefner nach seinem Tod im Jahr 2017 reißen nicht ab. Vor allem die Dokumentation „Secrets of Playboy“, die Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde, enthüllte eine dunkle Wahrheit über den Playboy-Gründer. Nun erhebt das Ex-Playmate Holly Madison neue Vorwürfe gegen Hefner und berichten, was sich wirklich hinter den Türen der berühmten Playboy Mansion abgespielt haben soll.

Zum Start ihres neuen Podcasts „Girls Next Level“ nimmt Holly gemeinsam mit ihrer Ex-Playmate-Kollegin Bridget Marquardt kein Blatt vor den Mund. Die heute 42-Jährige schildert darin, wie es wirklich war, mit dem Playboy-Gründer Sex zu haben. Sieben Jahre lang lebte Holly mit anderen Frauen auf Hugh Hefners legendärem Anwesen „Playboy Mansion“. Es war alles andere als angenehm, wie sie berichtet.

„Habe mich so eklig und benutzt gefühlt“

Gleich zu Beginn stellt sie klar: „Kein Mädchen hatte Lust, mit ihm zu schlafen. Diese Illusion muss ich zerstören. Jede von uns wollte, dass es so schnell wie möglich vorbei ist.“ Dann erzählt Holly auch schon von ihrem ersten Mal mit Hef. Dieses sei eine Katastrophe gewesen, erinnert sich die 42-Jährige. „Ich war so verdammt betrunken.“

Es sei nach einer „wilden Partynacht in Los Angeles passiert“. Eigentlich sei sie nur in die Villa des Playboy-Gründers mitgegangen, um mal zu sehen, ob dieses Leben was für sie sei, so Holly. In der Villa angekommen, habe sie erstmal ein Bad genommen. Dann rief ein anderes Playmate, das Holly die „Anwerberin“ nennt, Hefner zu: „Daddy … willst du das neue Mädchen haben?“. Weiters schildert Holly: „Ich verarsche euch nicht, das nächste, was ich weiß, ist, dass er auf mir liegt“. Sie habe sich danach einfach nur „eklig und benutzt“ gefühlt.

Sex vor anderen Leuten

Holly teilt dann noch weitere heftige Details über den Sex mit dem Playboy-Mogul: „Er [Hefner] hat sich beim Sex nie bewegt. Er lag wie ein Baumstamm in der Mitte des Bettes“. Zudem sei es keine Seltenheit gewesen, dass sie Sex mit Hef vor den anderen Mädchen hatte. „Ich kann euch nicht erklären, wie peinlich diese ganze Routine war. Du sitzt buchstäblich nackt da und hast Sex vor einer Gruppe von Leuten, die dich hassen und beim Sex über dich reden, und du kannst es hören. Es war einfach die Hölle.“

Zudem sei das Schlafzimmer von Hefner wirklich widerlich gewesen. „Ich war schockiert, wie messy sein Schlafzimmer war! Ich ging hinein und es war einfach eine Katastrophe dort drin. Das Licht war aus, aber zwei riesige Fernsehbildschirme waren an, auf denen Pornos liefen … und überall lag Müll“, erinnert sich das Playmate. Zudem seien überall verteilt Vibratoren gelegen.

2008 trennte sich Holly Madison von Hugh Hefner, zog aus dem Playboy-Mansion aus und gründete eine Familie. Später bekam sie eine eigene Reality-TV-Show.