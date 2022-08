Nicht nur die Sonne hat im Sommer eine besondere Energie, auch der Mond scheint mit einiges an Strahlkraft vom Himmel. In der Nacht auf Samstag ist es wieder so weit: Der Vollmond steht an. Diesmal im Zeichen des Wassermannes. Welche Auswirkungen er auf die Sternzeichen hat, lest ihr hier.

Denn drei Tierkreiszeichen werden besonders davon beeinflusst.

Fische

Der Vollmond im August gilt als besonders kraftvoll und energiereich. Und genau das spüren die Fische jetzt auch. Sie fühlen sich so, als wäre plötzlich alles möglich. Dazu gesellt sich der Drang nach Freiheit – genauso, wie es im Charakter des Wassermannes steht. Alte Denkmuster werden ganz schnell verworfen – eine neue Strategie muss her, da ist sich der Fisch sicher. Und genau das ist es auch, was das Sternzeichen jetzt voranbringen wird. Endlich hat es Klick gemacht und der Fisch weiß ganz genau, was zu tun ist. Dabei stößt er auch auf einen geheimen Traum, der schon lange in ihm verborgen ist.

Zwillinge

Der kräftige Planet Uranus beherrscht den Wassermann und sorgt auch für die eine oder andere Bodenwelle. Daher sollte der Zwilling jetzt auch auf alles gefasst sein, was vielleicht kommt. Denn auch wenn er sich sehr sicher fühlt, kann es schnell gehen und alles ist wieder ganz anders. Die unerwartete Wendung sollte das Tierkreiszeichen jedoch nicht als Anlass sehen, um wütend oder gar verzweifelt zu sein, sondern vielmehr die Chance daraus ziehen, um sich neue Ziele zu stecken. Denn es gibt wirklich nichts, was das Sternzeichen gerade bereuen könnte; dafür sprudeln viel zu viele Ideen aus ihm heraus.

Krebs

Nicht alle können mit einem so großen Energieschub, wie ihn der Vollmond heute bringt, umgehen. Viele fühlen sich dadurch etwas unrund, gestresst und reagieren in einigen Situationen sogar zickig. So wie der Krebs. Er spürt plötzlich Aggressionen in sich, die er so gar nicht gewohnt ist. Doch das ist für das Sternzeichen sogar sehr sinnvoll. Denn endlich kommen die innersten Gefühle und Wünsche des Krebses ans Licht und er hat keine Scheu mehr, diese laut auszusprechen. Langfristig gesehen verschafft das dem Sternzeichen ein völlig neues Level an Zufriedenheit.