Der frühere Papst Benedikt XVI. ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte der Vatikan jetzt mit. In den vergangenen Tagen hatte sich der Gesundheitszustand des emeritierten Kirchenoberhauptes deutlich verschlechtert.

Benedikt leitete die katholische Kirche von 2005 bis zum Rücktritt 2013.

Papst Benedikt XVI. ist tot

„Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist“, teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls am Samstagvormittag mit. Joseph Ratzinger, der als Papst den Namen Benedikt XVI. trug, ist am 31.12.2022 im Alter von 95 Jahren gestorben.

Der Gesundheitszustand des gebürtigen Bayern, der von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche war, hatte sich zuletzt weiter verschlechtert. Erst am Mittwoch teilte der amtierende Papst Franziskus mit, dass sein Vorgänger „sehr krank“ sei. Öffentliche Auftritte gab es zuletzt nicht mehr. In den letzten Jahren befand er sich nach eigenen Worten auf einer Pilgerreise „nach Hause“.

Freiwilliger Rücktritt im Jahr 2013

Joseph Ratzinger war am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt worden. Knapp acht Jahre später trat er in einem spektakulären Schritt freiwillig zurück, mit den Worten: „Was mich selbst betrifft, so möchte ich auch in Zukunft der heiligen Kirche Gottes mit ganzem Herzen durch ein Leben im Gebet dienen.“ Mit seinem Rücktritt war er nach über 600 Jahren der erste Papst, der nicht bis zum Tod im Amt blieb. Er begründete den Schritt mit seinem fortgeschrittenen Alter und seiner angeschlagenen Gesundheit – ihm fehlten die Kräfte für das anspruchsvolle Amt, sagte er damals.

Als seine letzte Ruhestätte wählte der zuletzt sehr Gebrechliche und Schwerkranke das frühere Grab seines 2014 heiliggesprochenen Vorgängers Johannes Paul II.: die Krypta des Petersdoms im Rom. Die Trauerzeremonie findet am 5. Jänner im Petersdom statt.