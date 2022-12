Schwere Anschuldigungen gegen US-Sänger Steven Tyler: Dem Frontman der Band Aerosmith wird vorgeworfen, eine Minderjährige Mitte der 1970er Jahre sexuell misshandelt zu haben.

Wie Medien berichten, reichte die Frau eine Klage ein.

Steven Tyler: Klage wegen sexueller Übergriffe an Minderjähriger

Mit seiner Band Aerosmith schrieb Steven Tyler Musikgeschichte. Jetzt wird er des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, wie das Magazin „Rolling Stone“ nun berichtet. Die US-Amerikanerin Julia Misley (früher Julia Holcomb) hat dem Magazin zufolge Klage bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht.

Das mutmaßliche Opfer soll erst 16 Jahre alt gewesen sein, als der damals 25-jährige Musiker im Jahr 1973 eine Beziehung mit ihr angefangen haben soll. Zu dem Zeitpunkt stand Tyler mit seiner Band Aerosmith erst am Beginn seiner Karriere, brachte gerade das erste Album heraus. Der Frontsänger habe sie nach einem Konzert mit auf sein Hotelzimmer genommen und „mehrere illegale sexuelle Handlungen” an ihr vorgenommen, heißt es in der Klageschrift, die mehreren Medien vorliegt.

Ihre Beziehung bestand danach weiterhin, weil die Jugendliche „seiner Macht, seiner Berühmtheit und seinen finanziellen Ressourcen“ nichts habe entgegensetzen können. Außerdem habe Tyler ihr vorgemacht, dass es sich um eine „echte romantische Beziehung“ handle, so die Anwälte.

Zur Abtreibung gezwungen

Zudem bekam Tyler im Jahr 1974 die Vormundschaft über Misley, weil er ihrer Mutter versprochen habe, für ihr Wohlergehen und ihre Schulbildung zu sorgen. Stattdessen sei er mit der Jugendlichen herumgereist und habe sie mit Alkohol und Drogen versorgt. Ein Jahr später habe er sie außerdem zu einer Abtreibung gezwungen. Die Jugendliche verließ Tyler daraufhin und zog nach Portland. Sie habe sich der Religion zugewandt, geheiratet und ihre „Schande geheimgehalten”, heißt es in der Klageschrift.

Obwohl die angeblichen Taten nun fast 50 Jahre zurückliegen, sollen sie nicht verjährt sein. Denn Misley nutzte für die Klage ein Gesetz, das die Verjährung für sexuelle Gewalt gegen Minderjährige vorübergehend aussetzt.

Verfahren läuft anonym

Tyler wird in der Klage namentlich nicht genannt. Der Angeklagte wird unter einem Pseudonym angeführt. Die Klägerin hat in der Vergangenheit aber öffentlich über ihre angebliche Beziehung zu dem New Yorker gesprochen und ihre Anschuldigungen gegen Tyler im Laufe der Jahre mehrmals detailliert beschrieben.

Der Rocksänger selbst schrieb in seinen Memoiren „Does the Noise in My Head Bother You?“ von einer „Teenie-Braut“, die er fast geheiratet hätte. Ob es sich dabei wirklich um die Klägerin handelt, steht nicht fest. Zu den heftigen Vorwürfen hat sich Tyler bislang nicht geäußert. Für den Rockstar gilt die Unschuldsvermutung.