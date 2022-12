Traurige Nachrichten aus dem YouTube-Universum. Keenan Cahill ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Das gab sein Manager nun bekannt.

Der Youtuber wurde durch seine Lipsync-Videos mit den angesagtesten Promis zur Internetsensation. Seine Clips erreichten regelmäßig mehrere Millionen Klicks.

YouTube-Star Keenan Cahill ist mit 27 Jahren verstorben

Seine Videos gingen um die Welt, begeisterten Millionen User:innen und wurden von Promis gefeiert. Keenan Cahill wurde Anfang der 2010er-Jahre durch seine unterhaltsamen Youtube-Clips zum Star. Sein Konzept: Der US-Amerikaner veröffentlichte unzählige Lipsync-Videos zu den angesagtesten Hits. Dabei unterstützten ihn schon zahlreiche Promis wie Ariana Grande oder 50 Cent. Doch hinter der Kamera hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der YouTuber litt jahrelang unter einer schweren Krankheit. Nun der Schock: Keenan ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben.

Youtuber musste am Herzen operiert werden

Der Internetstar ist am 29. Dezember in einem Krankenhaus in Chicago gestorben. Das bestätigte sein Manager, David Graham, dem US-Portal TMZ. Laut dem Bericht musste der YouTuber vor zwei Wochen am offenen Herzen operiert werden, dabei sei es zu Komplikationen gekommen. Seitdem war er an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen, die nun abgeschaltet wurden.

Der Amerikaner litt an einem seltenen angeborenen Gendefekt, dem Maroteaux-Lamy-Syndrom, mit dem zumeist Skelettfehlbildungen sowie Kleinwuchs einhergehen. Doch auch Organe und Gewebe sind betroffen, können vernarben oder sich entzünden.

Keenan Cahill gelang 2010 der Durchbruch

Keenan Cahill konnte sich über die Jahre eine riesige Fangemeinde auf Social Media aufbauen. Alles begann im Jahr 2009. Damals rief er seinen gleichnamigen YouTube-Kanal ins Leben. Der große Durchbruch gelang ihm 2010 durch ein Lipsync-Video zu Katy Perrys Hit „Teenage Dream“, das bis heute fast 60 Millionen Aufrufe hat. Katy Perry teilte das Video sogar selbst via Twitter. 2011 gab es sogar ein Treffen, von dem Cahill ebenfalls ein Video postete.



Der US-Amerikaner wurde schnell zur Internet-Sensation und trat fortan in zahlreichen Talkshows auf und immer mehr Stars wollten mit dem Entertainer kooperieren. Er arbeitete zum Beispiel mit Justin Bieber, Ariana Grande, David Guetta, Britney Spears, Jason Derulo und Tyra Banks, um nur einige zu nennen. Mit LMFAO stand er 2011 sogar auf der Bühne und performte mit ihnen gemeinsam die Hits „Party Rock Anthem“ und „Sexy And I Know It“ bei den AMAs.

Der Rapper 50 Cent verhalf dem YouTuber dann aber zu einem weiteren Karriereboost, als er mit ihm Zusammen ein Version seines Songs „Down On Me“ aufnahm, das bisher erfolgreichste von Keenan Cahills Videos. Zuletzt veröffentliche Keenan darüber hinaus auch eigene Musikprojekte.