Oh-oh: Einige Sternzeichen sollten sich am kommenden Wochenende in Acht nehmen. Denn der Februar-Vollmond im Zeichen der Jungfrau steht an und bringt ihnen nichts als Chaos.

Wer sich jetzt anschnallen sollte, verraten wir euch hier.

Stier

Der Stier sollte sich am Wochenende auf viele Stressmomente und Frust einstellen. Dafür sorgt bedauerlicherweise der Februar-Vollmond. Die Folge: das Sternzeichen lässt sich schnell aus der Ruhe bringen, obwohl es eigentlich ziemlich resistent ist. Dadurch wird es auch von Schlafproblemen und einer inneren Unruhe geplagt. Die Gedanken des Stieres kreisen nur noch um Dinge, die ihn plagen und er wälzt sich in der Nacht von der einen auf die andere Seite. Aber keine Sorge! Besserung ist in Sicht. Denn der Vollmond wechselt schon sehr bald seine Phase.

Löwe

Am kommenden Wochenende sollte man sich vor dem Löwen in Acht nehmen. Denn er wird bissig sein und ist ziemlich auf Krawall gebürstet. Daran ist der Februar-Vollmond Schuld. Das Sternzeichen ist mit nichts wirklich zufrieden und begegnet seinem Umfeld mit richtig mieser Laune. Die Konsequenz: Streit! Und zwar mit fast jedem, der dem Löwen begegnet. Um die Situation nicht zu verschlimmern und den Löwen noch mehr zum Knurren zu bringen, ist es also das Beste, wenn er ein paar Tage in Ruhe gelassen wird, seinem Ärger alleine freien Lauf lassen kann und sich anschließend wieder beruhigt.

Steinbock

Eigentlich bringt der Februar-Vollmond im Zeichen der Jungfrau positive Dinge wie Neuanfänge und das Loslassen von Dingen, mit denen man ohnehin nicht zufrieden ist. Für den Steinbock sieht das jedoch etwas anders aus. Denn die Veränderung, die auf ihn zukommt, bedeutet pures Chaos. Deshalb befindet sich das Sternzeichen auch in einem regelrechten Gefühlswirrwarr und weiß nicht so recht, wie ihm geschieht. Auf andere wirkt er daher gerade etwas zerstreut. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einfach mal in sich zu gehen und zu sich selbst zu finden.